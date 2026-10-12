Belgrano dio el golpe en el Cilindro y complicó a Racing en la pelea por los playoffs

Belgrano consiguió una victoria clave como visitante al vencer 2-0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Con un gol de Lucas Zelarayán a los 40 minutos del primer tiempo y otro tanto en la última jugada del encuentro, el Pirata se impuso ante la Academia y profundizó sus dificultades en la lucha por la clasificación a los playoffs.

El equipo cordobés se hizo fuerte en una cancha difícil y aprovechó sus oportunidades para quedarse con tres puntos importantes. Del otro lado, Racing no pudo sostener la recuperación que había insinuado con el triunfo por 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto en la jornada anterior y volvió a dejar dudas en un momento decisivo del campeonato.

Racing quedó complicado en la tabla de la Zona B

La derrota dejó a Racing con 11 puntos, en el puesto 13 de la Zona B, lejos de los ocho equipos que avanzarán a los octavos de final. La referencia inmediata es Barracas Central, que ocupa el octavo lugar con 18 unidades, por lo que la Academia quedó a siete puntos de la zona de clasificación, con cuatro fechas por disputarse.

El margen de error es cada vez menor para el conjunto de Avellaneda, que necesita sumar con urgencia y esperar otros resultados para mantener sus chances de avanzar a la siguiente fase. La caída ante Belgrano representa un nuevo golpe para sus aspiraciones y aumenta la presión de cara al cierre de la etapa regular.

Lo que viene para Racing y Belgrano

Racing tendrá por delante el clásico de Avellaneda ante Independiente, un encuentro determinante por la rivalidad y por la necesidad de recuperar terreno en la tabla. Luego, deberá afrontar sus últimos tres compromisos con el objetivo de acercarse a los puestos de clasificación.

Belgrano, por su parte, celebró un triunfo de peso en condición de visitante, al imponerse en uno de los escenarios más exigentes del fútbol argentino. El Pirata aprovechó la oportunidad para sumar y dejó a Racing con la obligación de reaccionar si pretende seguir en carrera por los playoffs.