El pedido de Gustavo Yankelevich por su nieta Azul

El productor se refirió a la joven de 20 años a través de las redes sociales, luego de que su nieto denunciara haber sufrido violencia física y psicológica por parte de Darío Giordano.

Gustavo Yankelevich hizo una breve pero contundente referencia a su nieta Azul, hija de Romina Yan y Darío Giordano, en medio de la repercusión que generó el relato de Valentín Yan sobre la violencia que, según denunció, sufrió por parte de su padre.

Todo comenzó con una publicación que el productor compartió en Instagram, dedicada a sus nietos Franco y Valentín. Allí, expresó su admiración por la manera en que ambos enfrentaron las dificultades que atravesaron y lograron salir adelante.

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… tienen toda mi admiración. Los amo”, escribió.

La respuesta de Gustavo Yankelevich sobre Azul

Entre los comentarios de la publicación, una usuaria consultó por la situación de Azul, la hija menor de Romina Yan, y preguntó si vivía con su padre.

Ante esa inquietud, Yankelevich decidió responder y brindó algunos detalles sobre el presente de su nieta, de 20 años, quien actualmente reside en Estados Unidos, donde estudió.

“Azul es un sol y vive en EE.UU., donde estudió. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho”, contestó el productor.

De esta manera, Yankelevich pidió que no se compare la experiencia de Azul con la de sus hermanos y dejó en claro que, según sus palabras, ella también atravesó momentos difíciles.