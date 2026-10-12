La frustración de Colapinto en Singapur

Franco Colapinto vivió un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino sufrió problemas técnicos tanto el sábado como el domingo en el circuito callejero de Marina Bay y debió abandonar en ambas ocasiones, en un nuevo golpe para sus aspiraciones con Alpine.

Durante la carrera principal, el monoplaza del argentino presentó inconvenientes cuando marchaba en la 12.ª posición, en la vuelta 31 y antes de realizar su parada en boxes. Ante la falla, el equipo le ordenó detener el vehículo para evitar daños mayores.

Tras bajarse del auto, Colapinto expresó su frustración por una seguidilla de competencias que estuvo marcada por las dificultades y la falta de resultados positivos.

La dura autocrítica de Franco Colapinto tras el GP de Singapur

El piloto bonaerense no ocultó su malestar al hacer un balance de las últimas carreras, que incluyeron los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

“Fue el peor triple header de mi carrera”, reconoció Colapinto, en referencia a la complicada serie de fines de semana que atravesó en la Fórmula 1.

Además, se refirió a los inconvenientes mecánicos que condicionaron su desempeño en Singapur: “Dos problemas en dos carreras del fin de semana, pero hay que trabajar para estar más fuerte”, sostuvo.

Las dificultades también habían aparecido durante la clasificación del sábado, cuando no logró superar la segunda ronda (Q2). De esta manera, el argentino cerró una nueva fecha sin poder completar las instancias previstas.

Alpine explicó el problema técnico y Colapinto busca recuperarse

Desde Alpine también se pronunciaron sobre el abandono del argentino y señalaron que sospechaban de una falla en la transmisión del monoplaza.

“Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión. Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar”, comunicó la escudería francesa.

Mientras el equipo trabaja para determinar el origen del inconveniente, Colapinto ya apunta a las próximas carreras con la intención de dejar atrás esta racha adversa y recuperar confianza en el tramo final de la temporada.

“Espero revertir este momento malo que estamos pasando. Va a ser duro, pero hay muchas oportunidades”, expresó el piloto, con la mirada puesta en lo que viene.

Finalmente, dejó en claro que necesita dar vuelta la página y comenzar de nuevo después de un período especialmente complicado: “Tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros”, concluyó.