Santa Fe recibiría $8,96 billones del presupuesto nacional, con foco en coparticipación y obras públicas

Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indica que el 97,6% de los recursos nacionales previstos para las provincias y otras jurisdicciones subnacionales se distribuirá mediante transferencias automáticas, con un incremento real estimado del 7,4%.

Las proyecciones se conocen antes de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores por el respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto. En ese escenario, dos tercios de las transferencias no automáticas contempladas en la iniciativa no tienen un destino predeterminado y podrían convertirse en una herramienta clave de negociación política.

Las estimaciones están sujetas al cumplimiento de las previsiones macroeconómicas incluidas en el proyecto, que contemplan un crecimiento de la actividad económica del 3%, una inflación promedio del 21,1% y un aumento real del 3,5% en los ingresos totales respecto del cierre de 2026. Para los gastos, se proyecta una suba del 3,4%.

El volumen final de los recursos dependerá tanto de la evolución de las variables económicas como del resultado de las negociaciones políticas y de la distribución efectiva de los fondos previstos en el proyecto presupuestario.