La preocupación de Alpine tras el abandono de Colapinto en Singapur

El Gran Premio de Singapur dejó un balance negativo para Alpine. La escudería francesa cerró un fin de semana complicado en el circuito callejero de Marina Bay sin sumar puntos y con una preocupación central: los problemas de fiabilidad que provocaron el abandono de Franco Colapinto y afectaron el rendimiento del equipo.

Tras el cierre de la triple fecha de la Fórmula 1, Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, analizó lo sucedido y remarcó la necesidad de identificar y solucionar los inconvenientes mecánicos antes de las próximas carreras.

La autocrítica de Alpine tras el GP de Singapur

Nielsen reconoció que los resultados estuvieron lejos de las expectativas y lamentó que el equipo no pudiera sumar unidades para el campeonato de constructores.

“La carrera de hoy en Singapur, y el triplete en su conjunto, no salieron como hubiéramos esperado. El resultado habla por sí solo y lamentablemente no tenemos nada que mostrar en términos de puntos, lo que naturalmente hace que nuestro trabajo sea más difícil en el campeonato”, explicó el directivo.

Pese a ese panorama, el responsable deportivo de Alpine destacó que el monoplaza mostró un ritmo competitivo en distintos circuitos y se mostró confiado en las posibilidades de recuperación durante el tramo final de la temporada.

“Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas a mí y al equipo es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas”, señaló.

En esa línea, agregó que el objetivo será aprovechar las próximas competencias para volver a sumar y reducir la distancia con sus rivales en el campeonato.

El problema de fiabilidad que preocupa a Alpine

El abandono de Colapinto fue uno de los principales motivos de preocupación para la escudería francesa. El argentino debió detener su monoplaza durante la carrera, luego de que aparecieran inconvenientes técnicos que le impidieron continuar.

La situación llevó al equipo a poner el foco en la investigación de las fallas que afectaron el funcionamiento de sus autos durante el fin de semana en Singapur.

Nielsen remarcó que Alpine deberá trabajar tanto en el desarrollo de nuevas piezas como en la confiabilidad mecánica para evitar que se repitan episodios similares.

“No solo debemos seguir aportando rendimiento al auto para ambos pilotos, algo que haremos con más piezas en desarrollo, sino que también debemos entender qué causó que nos detuviéramos dos veces en pista este fin de semana”, afirmó.

Finalmente, el director deportivo subrayó la importancia de recuperar la regularidad que el equipo había mostrado durante buena parte de la temporada.

“La fiabilidad ha sido un punto fuerte nuestro esta temporada y es importante que volvamos a controlarla para asegurarnos de tener ambos autos en la pelea y compitiendo por puntos”, concluyó.

Con este diagnóstico, Alpine buscará dejar atrás el complicado paso por Singapur y llegar en mejores condiciones a las próximas fechas de la Fórmula 1. Para Colapinto, el desafío será volver a tener un auto confiable que le permita completar las carreras y pelear por posiciones puntuables.