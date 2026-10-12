Lionel Scaloni participó del Gran Fondo de Buenos Aires mientras define su futuro en la Selección

En medio de las conversaciones para definir su continuidad al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni aprovechó el fin de semana para alejarse por un momento del fútbol y disfrutar de una de sus grandes pasiones: el ciclismo.

El entrenador campeón del mundo participó de una nueva edición del Gran Fondo de Buenos Aires, una prueba que recorre distintas avenidas y calles de la capital argentina y que reúne a cientos de ciclistas.

Scaloni disfrutó del ciclismo y recibió el cariño de los hinchas

La presencia del técnico de la Selección no pasó inadvertida durante el recorrido. Otros participantes y vecinos que se acercaron al evento aprovecharon la oportunidad para saludarlo, sacarse fotos y expresarle su reconocimiento por los logros conseguidos con el seleccionado nacional.

Scaloni es un aficionado al ciclismo de ruta y suele practicar esta actividad tanto en Europa como en Argentina. En esta ocasión, volvió a compartir una jornada deportiva con otros fanáticos, en un clima distendido y alejado de las exigencias del fútbol profesional.

El futuro de Scaloni en la Selección Argentina

La participación del entrenador en el Gran Fondo de Buenos Aires se produjo mientras continúan las conversaciones con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para definir su futuro al frente de la Albiceleste.

Aunque la atención está puesta en las negociaciones por su continuidad, Scaloni aprovechó el fin de semana para disfrutar de su afición antes de retomar sus compromisos profesionales.

Mientras tanto, los hinchas argentinos siguen atentos a las novedades sobre el futuro del entrenador, que condujo a la Selección a la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.