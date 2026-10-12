Wanda Nara explicó por qué aumentó 10 kilos para su película

La conductora debutará en la pantalla grande con ¿Querés ser mi hijo?, que llegará a los cines argentinos el próximo 22 de octubre. En diálogo con TN Show, contó cómo fue el proceso para interpretar a Lucía Rivero, una comentarista deportiva retirada.

Wanda Nara se prepara para dar un nuevo paso en su carrera: el próximo 22 de octubre estrenará ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi y que marcará su debut cinematográfico.

En una entrevista con TN Show, la conductora contó que debió aumentar 10 kilos para interpretar a Lucía Rivero, una comentarista deportiva retirada. La transformación física fue parte de la preparación para meterse en la piel del personaje, en la película dirigida por Hernán Guerschuny.

Cómo fue la preparación de Wanda Nara para su primera película

Semanas atrás, la empresaria había adelantado en sus redes sociales que tuvo que modificar su físico para el papel. Ahora, explicó cómo surgió la idea y qué le dijo Pablo, su coach, durante el proceso.

“Pablo, que era mi coach, me dijo: ‘Yo te veo como una Bridget Jones’, y dije: ‘Bueno, vamos a preparar un poco este papel’”, contó.

Además, reconoció que el cambio no le resultó particularmente difícil desde el punto de vista de la alimentación. “Me encanta comer, así que la verdad que estaba supertranquila y libre en ese sentido”, aseguró.

Con esta transformación, Wanda se prepara para su primera experiencia como protagonista en la pantalla grande, en una nueva etapa profesional que la llevará del mundo de la televisión al cine.