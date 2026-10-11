Homero Pettinato confesó que sigue enamorado de Sofía Gonet

Después de varios cruces, indirectas y polémicas, Homero Pettinato habló sobre sus sentimientos por Sofía Gonet, conocida como La Reini, y reconoció que todavía está enamorado de su expareja. Además, el conductor se refirió a las amenazas que recibió de un hombre que, según relató, está obsesionado con la influencer y llegó a acercarse a él personalmente.

Durante su participación en PH Podemos Hablar (Telefe), Pettinato conversó con Luis Novaresio, quien le preguntó directamente si seguía enamorado de Gonet.

“Sí, creo que sí. No estoy tan seguro. Cuando algo no funciona realmente es difícil describir bien lo que te está sucediendo. Es una pared contra la que reboté demasiadas veces, la verdad. Y... Pero sí, sí, la verdad que seguimos”, respondió.

El conductor también explicó que, pese a las dificultades que atravesaron, los encuentros entre ambos mantienen una intensidad emocional. “Cuando tenemos un contacto, cuando el contacto es amoroso, es algo muy fuerte lo que nos pasa a los dos, eso es verdad”, señaló.

Sin embargo, reconoció que no lograron encontrar una manera de sostener el vínculo en el tiempo. “Cuando amás a alguien que no te conviene, no te hace bien, cuando no le encontrás realmente la forma de que encaje en tu vida y que se genere algo verdaderamente lindo y que perdure, es muy difícil”, reflexionó.

Homero Pettinato contó que recibió amenazas de muerte

Además de hablar de su relación con La Reini, Pettinato relató una situación que le genera preocupación desde hace tiempo. Según explicó, un hombre que sería fanático de su expareja comenzó a amenazarlo en redes sociales poco después de que iniciaran su relación.

“Yo estoy en esas ahora. Al día de hoy, con el puntito en la frente. Bueno, básicamente había un fan de la Reini, de mi expareja, que está muy obsesionado con ella hace muchos años”, contó durante la charla con Andy Kusnetzoff.

El conductor explicó que, al intentar reconstruir el origen de las amenazas, descubrieron que el primer mensaje había aparecido apenas dos semanas después de que comenzara a salir con la influencer.

Pettinato vinculó las intimidaciones con la presunta obsesión del hombre hacia Gonet. “Yo creo que esa es una patología que vemos muchas veces en los medios, la gente que se obsesiona. En este caso, este muchacho está totalmente obsesionado con ella y esa obsesión también le despertaba unas fantasías de matarme. Lo manifestaba en redes”, aseguró.

El episodio que encendió las alarmas de Homero Pettinato

El conductor contó que, durante un tiempo, interpretó los mensajes como amenazas virtuales, aunque la situación cambió cuando el hombre se presentó cerca de las instalaciones de Olga, donde trabaja Pettinato.

“Yo eso lo veía siempre, cosas muy puntuales con las que me amenazaba, pero hace poco se apersonó en la esquina de Olga y me hizo el gesto. Cara a cara, lo cual para mí es un cambio bastante grande, una red flag”, relató.

Ante la consulta de Kusnetzoff sobre cómo reaccionó al encontrarse con el hombre, Pettinato reconoció que sintió miedo y que decidió contar lo sucedido mientras estaba al aire.

“Lo conté al aire, porque estaba al aire. Me dio miedo. Más que ver un peligro, vi un peligro inminente, sobre todo para Sofía, en realidad”, explicó.

Finalmente, el conductor expresó cuál es su principal preocupación: que la supuesta obsesión del hombre con Gonet se transforme en violencia contra ella. “Mi miedo era que su obsesión con ella se transforme en odio por ella. O esta cosa de Mark Chapman de: ‘Bueno, si no te puedo tener, te mato’”, concluyó.

Días atrás, Pettinato también había manifestado su preocupación por la seguridad de la influencer y señalado que había solicitado un botón antipánico, aunque todavía debía retirarlo.