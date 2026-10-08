María Becerra habló de su deseo de casarse

María Becerra confirmó que quiere casarse con J Rei y adelantó que 2027 podría ser el año elegido para celebrar la boda. La cantante habló sobre su compromiso con el músico, explicó por qué todavía no definieron una fecha y contó que planea bajar el ritmo de trabajo durante ese año.

En una entrevista con el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró, por América TV, Becerra contó que lleva cerca de dos años comprometida con J Rei. Aunque ambos tienen el deseo de dar el siguiente paso, sus compromisos laborales todavía les impiden organizar el festejo.

“Obviamente queremos casarnos ya”, aseguró la artista entre risas. Sin embargo, explicó que prefieren esperar a tener el tiempo necesario para preparar una celebración acorde a lo que imaginan.

María Becerra reveló cuándo podría casarse con J Rei

Consultada sobre la posibilidad de que la boda se concrete en 2027, Becerra no descartó esa opción. De hecho, contó que tiene pensado tomarse ese año con más tranquilidad después del intenso ritmo de trabajo que viene manteniendo.

“El 2027 seguro me lo tomo más sabático”, adelantó.

La cantante explicó que tanto ella como J Rei atraviesan un período de mucha actividad profesional y que no quieren organizar el casamiento de manera apresurada.

“Nos gustaría hacer algo lindo”, sostuvo Becerra al referirse a la celebración que tienen en mente.

María Becerra confirmó que estará en el casamiento de Tini Stoessel

Durante la entrevista, la cantante también fue consultada por Tini Stoessel, una de sus amigas, y confirmó que estará presente en su casamiento con Rodrigo de Paul.

“¡Pero por supuesto que voy a estar! ¿Qué es esa pregunta?”, respondió divertida.

Becerra también fue consultada por el presente personal de Tini y por la situación familiar que atraviesa con su padre, Alejandro Stoessel. Sin embargo, prefirió mantener la intimidad de su amiga y evitó brindar detalles.

“Tini es una gran amiga mía, la amo con todo mi corazón”, expresó.

Luego explicó que, cuando se trata de cuestiones personales, el acompañamiento ocurre lejos de las cámaras.

“Todo lo que yo la pueda sostener, contener y acompañar siempre va a ser puertas para adentro”, afirmó.

Ante las preguntas sobre el conflicto, la artista dejó en claro que no tenía intención de profundizar sobre un tema privado de su amiga.

María Becerra habló sobre salir al escenario pese a los problemas personales

En otro tramo de la entrevista, Becerra reflexionó sobre la exigencia de los artistas de continuar con sus compromisos profesionales incluso cuando atraviesan momentos difíciles en su vida personal.

“Todos tenemos vidas, a veces un poco complicadas y nos pasan problemas”, señaló.

En ese sentido, destacó que subir al escenario puede convertirse incluso en una forma de atravesar esos momentos.

“Uno pone la mejor cara y sale a dar el show”, sostuvo.

Y agregó: “Salir a dar shows en momentos que uno no está muy bien, es una curita al corazón”.

María Becerra terminó de grabar En el barro y ya prepara sus próximos shows

La entrevista se realizó después de que Becerra terminara de grabar su participación en la tercera temporada de En el barro, la serie derivada de El Marginal producida por Netflix.

La cantante trabajó durante dos meses en la ficción y volverá a interpretar a Cleo, una de las internas de la cárcel de La Quebrada. Además, participa en la banda sonora con “7 vidas”, canción principal de la producción.

Pero el final del rodaje no significa que vaya a tomarse un descanso. Al día siguiente de terminar las grabaciones, comenzó los ensayos para sus próximos recitales.

La artista tiene previstos ocho shows en el Movistar Arena, después de una gira de un mes por España y de dos meses consecutivos de filmación.

“No hay break, no hay descanso”, reconoció entre risas.

A pesar de la exigente agenda, Becerra aseguró estar feliz por el acompañamiento de sus seguidores y por la posibilidad de continuar presentándose en vivo.

“Estoy feliz de que sigan eligiendo venir a ver el show. Es muy gratificante para mí”, concluyó.