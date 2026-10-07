Mirtha Legrand recibió el alta médica tras casi tres semanas de internación

Mirtha Legrand recibió el alta médica tras permanecer 18 días internada por una neumopatía. La conductora dejó este martes el Sanatorio Mater Dei, donde se encontraba bajo atención médica desde el pasado 18 de septiembre.

La información fue confirmada por Héctor Vidal Rivas, asesor y amigo de la diva, quien detalló que Mirtha abandonó el centro de salud alrededor de las 17 horas.

La conductora había ingresado al sanatorio el viernes 18 de septiembre, luego de presentar un cuadro de malestar que llevó a los médicos a disponer su internación para realizar controles y seguimiento de su evolución.

La nueva internación se produjo pocas semanas después de otro episodio de salud. A principios de septiembre, Mirtha había permanecido una semana hospitalizada debido a un cuadro de bronquitis y posteriormente volvió a ser ingresada para continuar con los controles médicos.

El último parte médico de Mirtha Legrand

Este lunes se había difundido el último parte médico sobre la evolución de la conductora. En ese momento, desde el Sanatorio Mater Dei habían informado que “continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”.

Tras casi tres semanas de internación y luego de una evolución favorable, Mirtha finalmente recibió el alta y continuará su recuperación fuera del centro médico.