Cómo continúa la agenda de Lionel Messi a nivel clubes

Tras su último compromiso con la Selección Argentina, Lionel Messi volverá a enfocarse exclusivamente en su actividad a nivel clubes. El capitán argentino dejará atrás los compromisos internacionales para concentrarse en el tramo decisivo de la temporada con Inter Miami.

A partir de ahora, el rosarino tendrá por delante una serie de partidos correspondientes a la recta final de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), antes de afrontar los playoffs con el conjunto de Florida.

El objetivo de Messi con Inter Miami

Con Messi ya sin compromisos con la Albiceleste, el calendario del delantero quedará bajo la planificación del cuerpo técnico de Inter Miami. El equipo buscará cerrar de la mejor manera la fase regular y llegar en las mejores condiciones a la definición del campeonato.

La posibilidad de contar con una agenda exclusivamente vinculada al club también le permitirá al argentino administrar mejor sus cargas físicas, especialmente en esta etapa de su carrera, y evitar los extensos viajes que implican las convocatorias internacionales.

Los próximos partidos de Inter Miami

Estos son los compromisos que tendrá Lionel Messi con Inter Miami en el tramo final de la temporada regular de la MLS:

10 de octubre: Inter Miami vs. D.C. United, en el Nu Stadium.

Inter Miami vs. D.C. United, en el Nu Stadium. 14 de octubre: Inter Miami vs. New York City FC, en el Nu Stadium.

Inter Miami vs. New York City FC, en el Nu Stadium. 17 de octubre: Atlanta United vs. Inter Miami, en el Mercedes-Benz Stadium.

Atlanta United vs. Inter Miami, en el Mercedes-Benz Stadium. 24 de octubre: New York Red Bulls vs. Inter Miami, en el Sports Illustrated Stadium.

New York Red Bulls vs. Inter Miami, en el Sports Illustrated Stadium. 28 de octubre: Inter Miami vs. FC Cincinnati, en el Nu Stadium.

Inter Miami vs. FC Cincinnati, en el Nu Stadium. 1 de noviembre: New England Revolution vs. Inter Miami, en el Gillette Stadium.

New England Revolution vs. Inter Miami, en el Gillette Stadium. 7 de noviembre: Inter Miami vs. Charlotte FC, en el Nu Stadium.

Messi y el tramo decisivo de la temporada

Con la agenda de selecciones ya fuera de su calendario, Messi podrá concentrarse por completo en los objetivos de Inter Miami. El equipo afrontará las últimas jornadas de la fase regular con la mira puesta en llegar de la mejor manera a los playoffs.

Para el argentino, será además una etapa importante para administrar esfuerzos y mantener su rendimiento en el tramo final de la temporada. Con 39 años, la planificación de los minutos y los descansos tendrá un papel cada vez más relevante.

Así, la agenda inmediata de Messi estará enfocada exclusivamente en Inter Miami, donde buscará cerrar la temporada como protagonista y volver a pelear por los principales objetivos del fútbol estadounidense.