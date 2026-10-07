Cristiano Ronaldo rompió el silencio y explicó los motivos del escándalo en Portugal

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre el escándalo que terminó con su salida de la concentración de Portugal y publicó un extenso comunicado en el que contó su versión de los hechos. El delantero de 41 años reconstruyó las conversaciones que mantuvo con el entrenador y aseguró que decidió abandonar al equipo después de una serie de desacuerdos que terminaron provocando una ruptura de confianza.

El capitán portugués sostuvo que desde el comienzo había acordado con el cuerpo técnico un determinado plan de participación y que, posteriormente, ese esquema fue modificado de manera inesperada.

“Tal como prometí, decidí contar, en primera persona y de forma directa, las circunstancias que rodearon la última concentración de la Selección Nacional”, comenzó Ronaldo.

El acuerdo que Cristiano Ronaldo había alcanzado con el entrenador

Según relató el delantero, durante una reunión previa a la concentración el entrenador le presentó un plan para administrar su participación en los partidos. La idea contemplaba que disputara determinados encuentros y tuviera descansos para manejar su estado físico.

Incluso, de acuerdo con su versión, se había planteado inicialmente que no viajara para los partidos ante Noruega y Dinamarca. Ronaldo rechazó esa posibilidad porque consideraba que, como capitán, debía acompañar al equipo.

Finalmente, ambas partes habrían acordado que Cristiano jugaría el primer partido y el último, mientras que el cuerpo técnico administraría sus minutos en función de su condición física.

El cambio de planes que generó el conflicto

El conflicto comenzó, según el relato del portugués, durante el partido ante Noruega. Ronaldo aseguró que uno de los asistentes del entrenador se acercó mientras el plantel almorzaba y le comunicó que el técnico quería hablar con él.

En ese momento, el delantero fue consultado sobre si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Aunque esa posibilidad no formaba parte del plan de recuperación que habían acordado, aceptó la propuesta.

“Me respondió que entonces estuviera preparado porque jugaría 30 minutos”, contó.

Sin embargo, Ronaldo comenzó a calentar durante el segundo tiempo y finalmente no ingresó al campo de juego.

“El seleccionador había faltado a su palabra conmigo”, afirmó el portugués.

Al finalizar el encuentro, Cristiano reconoció que cometió un error al no acercarse a saludar a los aficionados. Por ese motivo, pidió disculpas públicamente tanto a los hinchas portugueses como a quienes habían viajado para verlo.

La reunión que tuvieron después del partido

Ronaldo relató que, 48 horas después, mantuvo una reunión con el entrenador y Simão Coutinho, quien había estado presente en conversaciones anteriores.

Según su versión, durante ese encuentro acordaron una forma de cerrar el conflicto: el entrenador explicaría públicamente lo sucedido y reconocería que había sido él quien le había propuesto el plan de participación, además de admitir que fue un error hacer que Cristiano calentara sin luego hacerlo ingresar.

El delantero aseguró que terminó aquella reunión con el compromiso de que el entrenador mantendría públicamente la misma postura que había expresado durante la conversación privada.

Sin embargo, sostuvo que la conferencia de prensa posterior tuvo un tono completamente diferente.

“La actitud no tuvo nada que ver con nuestra reunión. Escuché expresiones y una agresividad que considero que no merecía”, afirmó.

Cristiano aseguró que decidió abandonar la concentración

Ronaldo sostuvo que aquella situación representó una nueva ruptura de la confianza entre ambos y que por ese motivo decidió abandonar la concentración.

“Era la segunda vez que faltaba a la palabra que me había dado”, aseguró.

El portugués explicó que antes de tomar la decisión incluso había planteado al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y al entrenador que, si no querían contar con él, simplemente se lo comunicaran.

Según su relato, ambos le respondieron que su lugar continuaba estando en la Selección.

“Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones entre las personas. Por mucho que duela, prefiero que me digan la verdad”, sostuvo.

De todos modos, Ronaldo reconoció que no debería haber abandonado la concentración y pidió disculpas a sus compañeros.

“A pesar de la absoluta ruptura de confianza en la palabra del seleccionador, no debería haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía”, admitió.

Ronaldo aceptó que puede recibir una sanción

El delantero también se refirió a las consecuencias de su decisión y aseguró que está dispuesto a aceptar la sanción que determine la Federación Portuguesa de Fútbol.

“La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol”, expresó.

Incluso consideró que su condición de capitán debería ser tenida en cuenta a la hora de determinar la sanción.

“Ya he pedido disculpas, pero sé que las acciones deben tener consecuencias. Quien lleva en el fútbol tanto tiempo como yo sabe que, independientemente del estatus de cada uno, las reglas son iguales para todos”, agregó.

Cristiano Ronaldo dejó abierta la puerta a su regreso

Pese al conflicto, Ronaldo dejó en claro que no considera cerrada su historia con la Selección de Portugal.

El delantero aseguró que su prioridad cuando piensa en el seleccionado sigue siendo competir y que habrá tiempo para organizar una eventual despedida.

“Puedo prometerles a todos mis aficionados, naturalmente, y especialmente a todos los portugueses, que realizaremos uno o más partidos de despedida. Habrá tiempo para eso”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que todavía quiere jugar partidos oficiales con Portugal.

“Por lo tanto, si estoy bien físicamente, jugando en mi club y, espero, marcando goles, una vez cumplida la sanción que se me imponga, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta el día de hoy, para competir y ganar con nuestra selección”, concluyó.