Penacca cuestionó a la Corte por las tierras extranjeras

Penacca cuestionó a la Corte Suprema por su decisión sobre las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.

La diputada vinculó el fallo con intereses económicos de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional.

El máximo tribunal había revocado una decisión de la Cámara Federal de La Plata y aclarado que no analizó la constitucionalidad de la norma.

La legisladora cuestionó también el endeudamiento de las familias y reclamó mejoras en salarios, empleo y consumo.

Penacca convocó a movilizaciones contra el Gobierno y anunció concentraciones frente a Tribunales y el Congreso.

De cara a 2027, reclamó que el peronismo construya una propuesta propia con un programa económico y político definido.

La diputada nacional Paula Penacca renovó sus críticas contra el Gobierno de Javier Milei y apuntó directamente contra la Corte Suprema por su decisión vinculada con las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La legisladora sostuvo que el fallo debe analizarse dentro de un escenario político y económico más amplio y acusó al máximo tribunal de responder a intereses vinculados con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La dirigente peronista relacionó la resolución judicial con los recursos estratégicos de la Argentina y sostuvo que detrás de la discusión sobre la Ley de Tierras existen intereses económicos provenientes de Estados Unidos. En particular, afirmó que la Corte sigue los lineamientos de un poder económico que, según su interpretación, tiene origen en ese país.

El pronunciamiento de Penacca se produjo luego de que la Corte Suprema revocara una decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, referido a las limitaciones para que extranjeros adquieran tierras rurales.

El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) para promover la acción judicial y aclaró que no se expidió sobre la constitucionalidad de la norma. Sin embargo, para Penacca, las consecuencias políticas de la resolución exceden el aspecto estrictamente judicial.

La diputada vinculó la decisión con el programa económico de La Libertad Avanza y sostuvo que el oficialismo actúa en línea con los intereses del presidente estadounidense Donald Trump. Desde esa perspectiva, interpretó que la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras responde a necesidades vinculadas con los intereses estadounidenses sobre distintos recursos argentinos.

En ese marco, Penacca también hizo referencia a las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la posibilidad de que la Argentina vuelva a recibir asistencia económica. La legisladora relacionó esa eventual ayuda con el respaldo que, según su análisis, la administración estadounidense brinda al Gobierno de Milei.

Las críticas de la diputada no se limitaron a la cuestión de las tierras. También cuestionó los efectos del programa económico sobre la población y señaló que existe un aumento del endeudamiento de los hogares para afrontar gastos cotidianos. Según planteó, la estabilidad de determinadas variables macroeconómicas no resulta suficiente si no se traduce en mejoras concretas para las familias.

En esa línea, reclamó precisiones sobre cómo la recuperación económica que el Gobierno proyecta para los próximos años impactará sobre los salarios, el empleo y la capacidad de consumo. Para Penacca, esos aspectos deberían formar parte central de cualquier evaluación sobre los resultados de la política económica.

La legisladora también incorporó una dimensión internacional a su análisis y sostuvo que Estados Unidos mantiene intereses económicos sobre distintos recursos estratégicos de la Argentina. Entre ellos mencionó las tierras, el litio, el agua y otros minerales.

A través de sus redes sociales, Penacca volvió a vincular al Gobierno y a la Corte Suprema con el FMI y cuestionó el endeudamiento de las familias mientras, según su planteo, se avanza sobre cuestiones relacionadas con las tierras y la soberanía. En ese mismo mensaje, convocó a participar de movilizaciones contra las políticas oficiales, con una concentración frente a Tribunales y otra prevista en el Congreso.

La mirada de la diputada también se proyectó hacia las elecciones de 2027. En ese escenario, consideró que el peronismo debe construir una propuesta propia y no limitarse a conformar una alianza electoral cuyo único objetivo sea enfrentar a Milei.

Para Penacca, ese desafío requiere definir un programa político y económico que tenga como ejes la recuperación del poder adquisitivo, la reducción del endeudamiento de los hogares y la garantía de derechos básicos.