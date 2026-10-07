Una encuesta ubica a Milei mejor posicionado que Bullrich frente al peronismo

Milei obtuvo un techo electoral del 43%, por encima del 40% registrado por Bullrich.

La encuesta mostró que cerca del 30% de los votantes de Bullrich de 2023 se encuentra más distante del Presidente.

En una medición general de candidatos, Milei alcanzó 31% y Kicillof 25%, mientras Bullrich quedó en 4%.

Kicillof registró un potencial electoral del 42%, apenas por debajo del Presidente y por encima de Bullrich.

Massa presentó un techo de 38% y un rechazo del 57% en el relevamiento.

La definición de la candidatura oficialista será una de las principales incógnitas rumbo a las elecciones de 2027.

La carrera hacia las elecciones de 2027 comienza a mostrar diferencias dentro del oficialismo, con Javier Milei mejor posicionado que Patricia Bullrich en términos de potencial electoral. Una encuesta de Equipo Mide ubicó al Presidente por encima de la senadora tanto en voto seguro como en el máximo apoyo que podría alcanzar, aunque la dirigente mantiene un nivel de adhesión que la convierte en una figura relevante para el futuro de La Libertad Avanza.

La posición de Bullrich representa uno de los asuntos sensibles para el Gobierno. Como jefa del bloque oficialista del Senado, la senadora conserva un capital electoral propio y ha mostrado disposición a marcar diferencias públicamente con la Casa Rosada cuando considera necesario hacerlo. Esa autonomía alimenta la posibilidad de que pueda competir por fuera de una eventual candidatura de Milei, una alternativa que la propia dirigente no descartó.

El interés que genera su figura también quedó expuesto durante el último Coloquio de IDEA, donde distintos representantes del empresariado siguieron con atención su posicionamiento mientras Milei se encontraba en Francia. La posibilidad de una competencia interna dentro del espacio oficialista aparece así como una de las incógnitas de cara a 2027.

El relevamiento de Equipo Mide, realizado entre el 18 y el 25 de septiembre sobre 2.114 personas, mostró además una pérdida de apoyo entre quienes votaron a Bullrich en las elecciones generales de 2023 y luego eligieron a Milei en el balotaje. Cerca del 30% de ese electorado se muestra actualmente más distante del Presidente de cara a los próximos comicios.

Sin embargo, cuando se analiza el potencial electoral de cada dirigente, Milei conserva una ventaja. El Presidente registra un voto seguro del 28% y otro 15% que considera posible apoyarlo. De esa combinación surge un techo electoral del 43%, mientras que el rechazo absoluto alcanza al 52%.

Bullrich, en cambio, parte de un piso de 14% de voto seguro y suma un 26% que podría llegar a elegirla. Su techo alcanza así el 40%, tres puntos por debajo del mandatario. El rechazo hacia la senadora llega al 55%.

La diferencia también aparece al analizar la fidelidad de los electorados de 2023. Milei conserva como voto seguro al 54% de quienes lo eligieron en aquella elección. Entre los antiguos votantes de Bullrich, en cambio, el panorama aparece más fragmentado: un 32% mantiene su respaldo a Milei, un 30% todavía podría acompañarlo y un 31% directamente descarta votarlo.

Cuando la encuesta presenta una lista general de candidatos, la distancia entre ambos dirigentes es mucho mayor. Milei alcanza el 31% de intención de voto y se ubica primero, seguido por Axel Kicillof con 25%. Bullrich aparece recién en el sexto lugar, con 4%, detrás de Myriam Bregman, Victoria Villarruel y Sergio Massa, y apenas por encima de Mauricio Macri.

La diferencia puede explicarse, según el propio análisis del relevamiento, por la dispersión del voto potencial de Bullrich entre otras figuras. Una parte de quienes la acompañaron en 2023 se inclina por Milei, mientras otro segmento opta por Villarruel.

El escenario adquiere otra dimensión cuando la comparación se realiza frente al peronismo. Kicillof presenta un piso de 21% y otro 21% de voto posible, con un techo de 42%. De esta manera, queda apenas un punto por debajo de Milei y dos por encima de Bullrich. El gobernador bonaerense registra, además, un rechazo del 53%.

Massa aparece más relegado en esta medición. Su voto seguro alcanza el 11%, mientras que otro 27% podría apoyarlo, lo que lleva su techo al 38%. El 57% de los consultados asegura que nunca lo votaría.

Los números plantean así una competencia todavía abierta, pero con una ventaja inicial para Milei dentro del oficialismo. El Presidente combina un piso mayor que el de Bullrich y también un techo superior, mientras Kicillof se perfila como uno de los principales rivales opositores. De cara a 2027, la disputa podría quedar marcada por la definición de candidaturas y por la capacidad de cada espacio para retener y ampliar sus electorados.