Gianni cuestionó el impacto del ajuste de Milei

Gianni reconoció el ordenamiento fiscal y la baja de la inflación impulsados por el Gobierno.

La concejala advirtió que la mejora macroeconómica todavía no se refleja plenamente en los hogares.

Señaló como una señal de alerta el endeudamiento de las familias para comprar alimentos o pagar servicios.

Cuestionó el impacto del ajuste sobre sectores vulnerables y reclamó atención para las personas con discapacidad.

Planteó que podría surgir una tercera alternativa para 2027 por fuera de Milei y el kirchnerismo.

Respaldó eliminar las PASO y propuso que cada espacio político defina internamente sus candidaturas.

La concejala de La Matanza Leila Gianni planteó fuertes reparos sobre el impacto que las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei tienen en la vida cotidiana de los argentinos, aunque reconoció algunos de los principales objetivos alcanzados en materia macroeconómica. La dirigente destacó el ordenamiento de las cuentas públicas y la reducción de la inflación, pero sostuvo que esos resultados todavía no se traducen de manera suficiente en una mejora dentro de los hogares.

Gianni sostuvo que el equilibrio fiscal constituye una condición necesaria y que el déficit no puede ser negociado. Sin embargo, marcó una diferencia entre ese ordenamiento de las variables generales de la economía y la situación que atraviesan las familias. Según su mirada, los argentinos realizaron el esfuerzo requerido por el ajuste, pero la denominada microeconomía todavía no logró recuperarse.

Uno de los principales indicadores que utilizó para describir esa situación fue el endeudamiento de las familias para afrontar gastos esenciales. La dirigente advirtió que cuando una persona debe recurrir al crédito para comprar alimentos o pagar los servicios aparece una señal de que el proceso económico todavía presenta dificultades que afectan directamente a la vida cotidiana.

En ese sentido, consideró que una parte de la sociedad que acompañó inicialmente el cambio impulsado por Milei observa actualmente con preocupación que la recuperación todavía no alcanza a todos. Gianni remarcó que muchos argentinos no quieren regresar al kirchnerismo, pero aclaró que esa posición no implica necesariamente un respaldo automático a las políticas de La Libertad Avanza.

La concejala puso como ejemplos las dificultades vinculadas con el costo de los servicios, la situación de los sectores más vulnerables y los problemas de infraestructura que, según señaló, continúan presentes en distintos barrios de La Matanza. Desde su perspectiva, el escenario actual no está incluyendo a una parte importante de la población.

También cuestionó que determinados sectores sensibles queden alcanzados por las medidas de ajuste. Entre ellos mencionó específicamente a las personas con discapacidad y planteó que sus necesidades deberían ser contempladas dentro de las políticas públicas, independientemente de las discusiones generales sobre el equilibrio de las cuentas estatales.

Para explicar su posición frente a la polarización política, Gianni recurrió a una comparación futbolística. Afirmó que no se ubica ni del lado de quienes quieren regresar al pasado ni entre quienes respaldan actualmente al Gobierno libertario. Con la frase “no soy ni de Boca ni de River, soy de Racing”, buscó describir una postura independiente de los dos principales polos de la discusión política.

Esa mirada también se proyecta hacia las elecciones de 2027. Gianni consideró posible que aparezca una alternativa para aquellos sectores que no quieran optar entre Milei y el kirchnerismo. Según planteó, podría surgir un espacio político diferente que intente ocupar ese lugar y representar a quienes buscan una opción distinta.

La dirigente vinculó esa eventual construcción con una renovación del peronismo. En su análisis, ese movimiento debería recuperar una identidad relacionada con la representación de los trabajadores y, al mismo tiempo, renovar a sus principales referentes. Incluso planteó la posibilidad de conformar un “peronismo de derecha”, integrado eventualmente por dirigentes y gobernadores con posiciones más conservadoras, aunque evitó identificar a una figura concreta como posible conductor.

Por otra parte, Gianni respaldó la eliminación de las PASO. Consideró que las candidaturas deberían definirse mediante mecanismos internos de cada partido y cuestionó que las elecciones primarias representen un gasto que finalmente es financiado por todos los argentinos.

Su propuesta apunta a que las diferencias dentro de cada fuerza sean discutidas antes de las elecciones generales y que los partidos asuman la responsabilidad de resolver internamente la selección de sus candidatos.