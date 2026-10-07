Cómo sigue la Selección Argentina tras el adiós de Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina marcó el cierre de una etapa histórica, pero no el final del proyecto encabezado por Lionel Scaloni. Con el capitán fuera de la cancha, la Scaloneta deberá comenzar a construir una nueva versión del equipo.

La ausencia del máximo referente del seleccionado obligará al cuerpo técnico a trabajar en distintos aspectos: reorganizar el funcionamiento táctico, redistribuir los liderazgos dentro del vestuario y encontrar nuevas alternativas ofensivas para mantener a Argentina entre las principales selecciones del mundo.

Noviembre, el primer desafío sin Messi

La próxima ventana internacional será uno de los primeros escenarios para comenzar a observar cómo funcionará el equipo sin su capitán. Según el calendario oficial de FIFA, la próxima fecha de selecciones se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026.

Durante ese período, Scaloni y su cuerpo técnico tendrán la posibilidad de probar variantes y comenzar a definir la estructura que tendrá el seleccionado en esta nueva etapa.

Sin el dueño de la camiseta número 10, el entrenador deberá analizar qué futbolistas pueden asumir mayores responsabilidades y qué jóvenes aparecen como alternativas para ocupar un lugar importante en el futuro del equipo.

Los rivales todavía no están confirmados

Mientras se acerca la próxima ventana internacional, la AFA trabaja en la organización de los amistosos de noviembre, aunque por el momento los rivales todavía no fueron confirmados.

La planificación será clave para que Scaloni pueda comenzar a probar nombres y esquemas ante una realidad completamente diferente: por primera vez en muchos años, Argentina deberá afrontar una etapa competitiva sin Messi dentro de la cancha.

El desafío de construir una Selección sin Messi

El ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección llegó a un punto de inflexión con la despedida del capitán. Ahora comienza una etapa en la que Scaloni tendrá que sostener la identidad del equipo mientras busca nuevas figuras y nuevos liderazgos.

Noviembre será el primer paso de esa transición. La exigencia seguirá siendo la misma, pero el desafío será construir una Selección capaz de mantener el protagonismo internacional sin el futbolista que durante casi dos décadas fue su principal referente.