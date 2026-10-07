Privatizan 3.900 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno concesionará más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales

Los ocho corredores atraviesan 11 provincias y tendrán contratos por 20 años

Las empresas privadas asumirán tareas de explotación, administración, reparación y mantenimiento

La nueva etapa eleva a más de 9.000 kilómetros la red nacional concesionada

Los corredores incluyen rutas estratégicas para la producción, el transporte y el comercio

El proceso de privatización de Corredores Viales comenzó con el decreto 97/2025

El proceso de privatización de Corredores Viales S.A. entra en una nueva etapa con la puesta en marcha de ocho concesiones que abarcan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en distintas provincias. Los contratos comenzarán a ejecutarse desde este miércoles 7 de octubre y tendrán una duración de 20 años.

La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que con esta adjudicación el total de rutas nacionales concesionadas superará los 9.000 kilómetros. Los corredores involucrados atraviesan Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Mendoza.

La nueva etapa contempla rutas consideradas relevantes para la producción, el transporte de cargas y la conexión entre centros urbanos, puertos y pasos fronterizos. Según el Ministerio de Economía, las empresas privadas tendrán a su cargo la explotación, administración y mantenimiento de los corredores, además de la ejecución de distintas obras y la prestación de servicios a los usuarios.

Uno de los sectores adjudicados es el Tramo Centro, que comprende 682 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba. El Tramo Centro Norte suma otros 536 kilómetros de la ruta nacional 34, entre Santa Fe y Santiago del Estero.

En el noroeste del país, la concesión alcanza 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, que atraviesan Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El esquema se completa con 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16 en Corrientes y Chaco, correspondientes al Tramo Litoral.

El Tramo Noreste comprende 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, ubicadas en Corrientes y Misiones. Por su parte, el corredor Chaco-Santa Fe incorpora 497 kilómetros de la ruta nacional 11, mientras que el Tramo Mesopotámico suma 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, en Entre Ríos.

El octavo sector corresponde al Tramo Cuyo, que contempla 329 kilómetros de la ruta nacional 7 en Mendoza. La toma de posesión de todos los corredores comenzará este miércoles, cuando las sociedades adjudicatarias comiencen formalmente sus operaciones.

Covicen estará a cargo del Tramo Centro, mientras que Autovía del Norte administrará el Centro Norte. Autovía del NOA operará el Noroeste; Corredor Litoral tendrá a su cargo el corredor homónimo y Camino Selva gestionará el Noreste. En tanto, Mesopotámico administrará su respectivo tramo, Vías del Paraná el corredor Chaco-Santa Fe y Caminos del Aconcagua el sector Cuyo.

Los contratos contemplan la operación y ejecución de obras, además de tareas de reparación, ampliación, conservación y mantenimiento. También incluyen servicios para los usuarios y actividades complementarias capaces de generar ingresos dentro del esquema de concesiones de obra pública con peaje.

Las tarifas sin IVA establecidas en las ofertas adjudicadas van desde los $1.399 correspondientes al Tramo Centro hasta los $3.564,99 del Tramo Mesopotámico. El Centro Norte quedó con una tarifa de $2.175; el Noroeste, de $2.285; el Litoral, de $2.876,04; el Noreste, de $2.950; Chaco-Santa Fe, de $3.520; y Cuyo, de $3.090,2462.

El proceso de privatización se inició mediante el decreto 97/2025, firmado en febrero de ese año, que habilitó la privatización total de Corredores Viales y otorgó al Ministerio de Economía las facultades para llevar adelante las licitaciones. La precalificación de oferentes correspondiente a la primera etapa recibió aprobación en julio de 2026.

Con las nuevas adjudicaciones, el Gobierno sostiene que completó la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 16 tramos. Según lo señalado por Caputo, por esos corredores circula aproximadamente el 80% del tránsito nacional.