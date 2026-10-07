Bitcoin suma una apuesta sobre la volatilidad

El nuevo contrato permite operar sobre la volatilidad esperada de Bitcoin y no sobre su dirección.

El BVIV se encuentra cerca de los mínimos del año y refleja expectativas relativamente contenidas de movimiento.

Una lectura baja no garantiza estabilidad ni anticipa necesariamente un aumento de la volatilidad.

Las posiciones long y short permiten apostar a un incremento o una disminución del indicador.

Un movimiento fuerte de Bitcoin no asegura una ganancia en una posición compradora de volatilidad.

El apalancamiento, la liquidez, la financiación y la juventud del mercado representan riesgos centrales para los operadores.

El mercado de criptomonedas incorporó una nueva herramienta que permite operar no sobre la dirección del precio de Bitcoin, sino sobre la magnitud de los movimientos que los inversores esperan para los próximos 30 días. Se trata de un contrato perpetuo vinculado al Bitcoin Volmex Implied Volatility Index (BVIV), diseñado para tomar posiciones sobre la volatilidad implícita del principal activo digital.

El instrumento se negocia dentro del ecosistema de Hyperliquid, a través de Markets, bajo el símbolo mkts: BVIV. Utiliza USDC como garantía y permite un apalancamiento de hasta cinco veces. Su funcionamiento guarda similitudes con el VIX de Wall Street, aunque la profundidad y madurez de ambos mercados no son equivalentes.

La principal diferencia respecto de una operación tradicional sobre Bitcoin está en el objetivo de la apuesta. El BVIV no intenta anticipar si la criptomoneda subirá o bajará, sino cuánto movimiento espera el mercado. Por eso, una lectura elevada indica mayores expectativas de variación, mientras que un nivel reducido refleja una percepción de menor movimiento futuro.

Actualmente, el indicador se ubica alrededor de los 37 puntos, cerca de sus mínimos del año. Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, sitúa el rango reciente entre 37 y 40 puntos y considera que representa una volatilidad relativamente contenida. Sin embargo, aclaró que el indicador se expresa en términos anualizados, por lo que una lectura de 40 no implica que Bitcoin vaya a subir o bajar 40% durante el próximo mes.

El BVIV mide volatilidad implícita, es decir, las expectativas que están incorporadas en los precios de las opciones. Esa medición se diferencia de la volatilidad histórica, que muestra cuánto se movió efectivamente el activo en un período anterior.

Matías Part, analista de Bitget, señaló que los niveles habituales para Bitcoin se encuentran entre 50 y 70 puntos y recordó que en febrero el indicador llegó a superar los 90. A su entender, una de las razones de la actual compresión de la volatilidad es una mayor presencia de fondos que venden cobertura de manera sistemática. Eso reduce el costo de la protección, aunque no implica que el riesgo haya desaparecido.

Los especialistas también advierten contra una interpretación automática de los niveles bajos. Un BVIV reducido no garantiza que el mercado vaya a permanecer tranquilo ni anticipa necesariamente un aumento inmediato de la volatilidad. Una sorpresa macroeconómica o un acontecimiento propio del ecosistema cripto puede modificar rápidamente las expectativas.

El nuevo perpetuo permite adoptar posiciones long cuando se espera un incremento de la volatilidad implícita o short cuando la expectativa apunta a una disminución. Al no tener vencimiento fijo, utiliza pagos periódicos de financiación para favorecer la convergencia entre el contrato y su referencia.

La rentabilidad depende de la evolución efectiva del contrato. Si un operador compra en 35 y vende posteriormente en 45, obtiene una diferencia favorable antes de considerar comisiones y financiación. Lo mismo ocurre en sentido inverso para una posición short. Por eso, que Bitcoin registre un movimiento brusco no garantiza por sí mismo una ganancia en BVIV.

Una noticia que provoque una fuerte variación del precio puede incluso reducir la volatilidad implícita si el acontecimiento ya estaba descontado y desaparece parte de la incertidumbre. En ese escenario, Bitcoin podría subir mientras una posición compradora sobre volatilidad pierde valor.

El instrumento también puede utilizarse como complemento para una cartera con Bitcoin, aunque no constituye una cobertura garantizada. Entre los riesgos aparecen el apalancamiento, las liquidaciones, los costos de financiación, las diferencias entre el contrato y el índice, la liquidez y los eventuales problemas vinculados con la plataforma y los datos.

Además, se trata de un mercado todavía reciente. El contrato comenzó a operar el 21 de septiembre y deberá demostrar que consigue suficiente participación. Una baja cantidad de operadores podría generar diferencias importantes entre el precio del contrato y el índice de referencia y dificultar la salida durante momentos de tensión.