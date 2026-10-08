Dólar, plazo fijo o UVA: qué espera el mercado para los próximos seis meses

El dólar tendría una ventaja marginal sobre el plazo fijo durante el semestre

Entre octubre y diciembre el tipo de cambio mostraría el mayor rendimiento proyectado

En enero el plazo fijo tradicional pasaría a liderar las estimaciones mensuales

El UVA ofrecería una cobertura más directa frente a una inflación superior a la prevista

La diferencia acumulada entre dólar y plazo fijo sería de apenas 0,4 punto porcentual

Una estrategia diversificada permitiría combinar liquidez, rendimiento, cobertura cambiaria y protección frente a la inflación

La evolución del ahorro en pesos durante los próximos meses estará marcada por tres alternativas que vuelven a competir entre sí: el plazo fijo tradicional, los depósitos ajustados por UVA y la compra de dólares. Para un ahorrista conservador, la elección dependerá menos de la tasa disponible en cada momento que del comportamiento que tengan la inflación y el tipo de cambio hasta marzo de 2027.

El nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central el 6 de octubre, ofrece un escenario de referencia para analizar esa competencia. El informe reúne las estimaciones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras sobre inflación, dólar, tasas y actividad económica, y permite proyectar cómo podría evolucionar cada alternativa durante los próximos seis meses.

La comparación muestra que no existe una opción que domine durante todo el período. El resultado cambia de acuerdo con cada mes y, aunque el dólar aparece levemente por encima al considerar el semestre completo, la diferencia con el plazo fijo tradicional es reducida.

Durante octubre, las tres alternativas comenzarían con comportamientos relativamente similares. El dólar y el plazo fijo tradicional registrarían una mejora estimada cercana al 2%, mientras que el UVA avanzaría 1,8%. La diferencia se ampliaría durante noviembre, cuando el tipo de cambio oficial tendría una suba proyectada de 2,3%, frente al 1,9% del plazo fijo y el 1,7% del instrumento ajustado por inflación.

En diciembre se repetiría una dinámica similar. El dólar aumentaría 2,2%, mientras que el plazo fijo tradicional tendría un rendimiento estimado de 1,9% y el UVA de 1,7%. De esta manera, entre octubre y diciembre, el tipo de cambio acumularía una suba proyectada de 6,4%, ligeramente superior al 6% esperado para el plazo fijo y al 5,2% del UVA.

El comienzo de 2027 modificaría parcialmente el panorama. En enero, el plazo fijo tradicional pasaría al frente con un rendimiento mensual estimado de 2%, contra 1,9% para el dólar y 1,7% para el UVA. En febrero, las diferencias serían todavía menores: tanto el dólar como el plazo fijo avanzarían 1,7%, mientras que el UVA registraría 1,6%.

Marzo volvería a mostrar una ventaja marginal para el dólar, con una apreciación prevista de 1,9%, frente al 1,8% del plazo fijo y el 1,7% del UVA.

Si se acumulan las proyecciones de los seis meses, el dólar alcanzaría una suba estimada de 12,3%, apenas por encima del 11,9% previsto para el plazo fijo tradicional y del 10,5% del UVA. La diferencia de cuatro décimas entre las dos primeras alternativas muestra que no existe una ventaja contundente, sino un resultado estrechamente condicionado por la evolución mensual.

Para un ahorrista conservador, además, el rendimiento no debería ser el único criterio. El plazo fijo tradicional ofrece previsibilidad sobre el resultado al momento de constituirse, pero puede perder frente a una inflación mayor a la esperada. El UVA, en cambio, sigue la evolución del CER y brinda una cobertura más directa frente a la suba de precios, aunque implica condiciones de inmovilización diferentes.

El dólar tiene otra lógica: mantener efectivo en moneda estadounidense no genera intereses, pero puede producir una ganancia medida en pesos si el tipo de cambio aumenta por encima del rendimiento de las colocaciones locales.

Por eso, una estrategia diversificada podría contemplar distintas necesidades. Como referencia, una cartera conservadora podría destinar una parte a liquidez inmediata, otra a instrumentos de corto plazo en pesos, una porción a alternativas vinculadas con la inflación y otra a la dolarización. La distribución debería adaptarse a las necesidades de cada ahorrista, especialmente si existen gastos futuros en dólares o una necesidad de disponer rápidamente del capital.

El criterio central para los próximos meses, en consecuencia, no pasa solamente por buscar la mayor rentabilidad, sino por reducir la exposición a un único riesgo. Inflación, devaluación y pérdida de poder adquisitivo son las variables que pueden afectar el ahorro, mientras que la diversificación permite distribuir esas amenazas entre diferentes instrumentos.