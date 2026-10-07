Aptos médicos para la 21K Rafaela: habrá atención durante todo octubre

RAFAELAAna COHENAna COHEN

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De cara a una nueva edición de la 21K Rafaela, el Gobierno Municipal pone a disposición el servicio del Ómnibus Sanitario para facilitar el acceso al certificado de aptitud médica, requisito obligatorio para completar la inscripción a la competencia.

La propuesta está destinada tanto a quienes ya integran grupos de running como a cualquier persona de la comunidad que tenga previsto participar de la carrera.

Los controles se realizarán desde el 5 hasta el 29 de octubre, en la plaza "Sargento Cabral" del barrio Pizzurno, esquina Candiotti. La atención será los martes de 17:00 a 20:30, los miércoles de 17:00 a 19:30 y los jueves de 18:00 a 20:00. Para acceder al turno, se deberá solicitar previamente al 3492 602426.

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