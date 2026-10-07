Capacitaciones ambientales a instituciones

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela brinda charlas de educación ambiental con el objetivo de acercar herramientas para una correcta separación de residuos y promover prácticas responsables en los espacios de trabajo, en el marco del Programa Instituciones Sustentables que desde el año 2018, acompaña a organizaciones, comercios y empresas comprometidas con el cuidado del ambiente.



Durante los encuentros se abordan aspectos vinculados a la separación en origen, la recuperación de materiales y la correcta disposición de los residuos. También se comparten alternativas para reducir el impacto ambiental de las actividades cotidianas y recomendaciones que pueden incorporarse tanto en el ámbito laboral como en los hogares.



En los últimos meses, se realizaron instancias de capacitación e intercambio con el personal de SODECAR, Austin Powder, Basso S.A., LIMANSKY S.A, Asociación Médica, VMC y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) alcanzando a más de 300 personas.



El IDSR valora especialmente no solo el compromiso de las instituciones, sino también la participación activa de sus equipos de trabajo, que demuestran interés por la temática y asumen el compromiso de incorporar y sostener estas prácticas en su ámbito laboral cotidiano.



Educación ambiental

La educación ambiental permite generar espacios de reflexión e intercambio sobre los hábitos cotidianos y las posibilidades de incorporar prácticas más sustentables. Desde la gestión de los residuos hasta el uso responsable de los recursos, pequeñas acciones sostenidas en el tiempo pueden contribuir a reducir los impactos ambientales y fortalecer una cultura de cuidado.



A través del programa Instituciones Sustentables, el Instituto continúa acompañando a distintos actores de la ciudad para fortalecer conocimientos, promover cambios de hábitos y construir, de manera conjunta, una mayor responsabilidad ambiental. Más de 100 instituciones ya forman parte de esta iniciativa que impulsa acciones de eficiencia energética, reducción de impactos, gestión responsable de residuos y recuperación de espacios verdes.