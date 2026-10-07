Lionel Messi sepultó las teorías conspirativas sobre la final del Mundial

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo marcada por la emoción en el estadio Monumental. Ante un estadio colmado y acompañado por sus compañeros, el capitán de la Albiceleste habló sobre el final de su ciclo y dejó una serie de definiciones sobre los años más exitosos de la historia reciente del seleccionado.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Messi tomó la palabra y Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba al capitán. Sin embargo, el rosarino se mostró firme y aprovechó su discurso para referirse también a las especulaciones que surgieron alrededor de la última Copa del Mundo.

Messi habló sobre la final del Mundial 2026

Durante su mensaje, Messi reconoció el enorme desgaste que significó disputar aquel Mundial y aseguró que el equipo llegó a la definición con las energías al límite.

“Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. En el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro como se dice”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el recorrido previo a la final había generado un fuerte desgaste físico y emocional en el plantel.

“Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional. La realidad es que llegamos con lo justo”, agregó.

El reconocimiento a todas las generaciones

Messi también aprovechó su despedida para recordar a los futbolistas que formaron parte de la Selección durante las distintas etapas de su carrera y que, pese a no haber conseguido títulos, también dejaron todo por la camiseta.

“La peleamos como lo hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros con los que me tocó compartir”, expresó.

Y agregó: “No solo con ellos y los que estuvieron en la época en que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos pero lamentablemente no pudimos ser campeones. También estuvimos muy cerquita, pero no tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”.

El pedido de Messi para el futuro de la Selección

En el tramo final de su discurso, el capitán hizo hincapié en la importancia de mantener unido al grupo ante los momentos difíciles que puedan aparecer en el futuro.

“Quedó más que demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa”, afirmó.

Messi advirtió además que la Selección deberá atravesar nuevas dificultades y pidió que el equipo y los hinchas mantengan el respaldo.

“Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca”, señaló.

En esa línea, recordó una de las ideas que suele transmitirle al plantel: “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección. No hay que darles el gusto”.

“Éramos un grupo extraordinario”

Para cerrar, Messi volvió sobre una de las claves que, según su mirada, explican los éxitos alcanzados durante este ciclo.

“En los momentos duros, los difíciles, es cuando realmente se ve el grupo. Cuando no hay grupos fuertes es muy difícil conseguirlo”, sostuvo.

Y concluyó con una definición que resumió su mensaje: “Nosotros éramos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.