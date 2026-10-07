Scaloni habló tras la emotiva despedida de Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una profunda emoción en el estadio Monumental. Después de dirigir por última vez al capitán, Lionel Scaloni habló ante los medios y repasó lo que significó compartir estos años con el máximo referente de la Albiceleste.

Visiblemente conmovido, el entrenador reconoció que se trató de una jornada especial y difícil por el cierre de una etapa que marcó la historia del seleccionado.

“Es un día muy emotivo y a su vez triste porque no va a jugar más con esta camiseta”, expresó Scaloni al comenzar su análisis.

Scaloni habló sobre lo que significó dirigir a Messi

El entrenador recordó que, cuando comenzó su ciclo al frente de la Selección, nunca imaginó que tendría la posibilidad de dirigir al futbolista que considera el mejor de todos los tiempos.

“Para mí fue un sueño haberlo dirigido, se lo dije hoy a él adelante de todos. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que sería entrenador de él, del mejor futbolista de la historia”, confesó.

Para Scaloni, el paso de Messi por la Selección dejó un legado que trascenderá a la actual generación de jugadores y continuará más allá de su retiro.

“Nos deja un legado increíble, seguramente seguiremos, la Selección Argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible”, destacó.

En ese sentido, el técnico remarcó que la presencia del capitán tenía un impacto difícil de encontrar en cualquier otro jugador.

“Por más equipo que podamos armar, ese aura no se la vi a nadie en mi vida... Esa sensación no estará más”, sostuvo.

Scaloni confirmó que seguirá como entrenador de Argentina

Uno de los principales interrogantes después de la despedida de Messi estaba relacionado con el futuro de Scaloni y su continuidad al frente de la Selección.

El entrenador fue contundente al referirse al tema y llevó tranquilidad de cara a lo que viene.

“Si todo va bien, seguiré siendo el entrenador. Él es el ejemplo más grande que podemos tomar”, afirmó.

De esta manera, Scaloni dejó en claro que continuará al frente del seleccionado y tendrá la responsabilidad de encabezar una nueva etapa, con el recambio generacional como uno de los principales desafíos.

El desafío de reemplazar el impacto de Messi

El entrenador reconoció que la Selección deberá encontrar nuevas herramientas para compensar la ausencia del capitán. Para Scaloni, no existe un reemplazo individual posible para lo que Messi aportaba dentro de la cancha.

“La única manera de compensarlo es con un equipo, con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena. Lo que él te abría el partido con una genialidad, ahora no lo tenés”, explicó.

Así, mientras Argentina comienza a transitar una nueva etapa, Scaloni seguirá al frente del equipo con la misión de sostener el legado de una generación histórica y construir una Selección capaz de competir sin la presencia de su máxima figura.