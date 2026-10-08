Lionel Messi publicó otro mensaje de despedida tras su adiós a la Selección Argentina

Lionel Messi publicó una emotiva carta tras disputar su último partido con la Selección Argentina. El capitán compartió un mensaje en sus redes sociales en el que repasó su trayectoria con la camiseta albiceleste, agradeció a las personas que lo acompañaron durante su carrera y aseguró que está convencido de haber tomado la decisión correcta.

Después de su potente discurso tras el encuentro, Messi reconoció que “quedaron muchas cosas por decir” y explicó que le resulta imposible resumir en pocas palabras todo lo que siente después de un recorrido que calificó como increíble.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el futbolista.

El capitán destacó que su camino con la Selección estuvo marcado tanto por momentos de enorme alegría como por algunas tristezas, aunque aseguró que cada uno de los pasos que dio valió la pena.

El agradecimiento de Messi a su familia

Uno de los momentos más emotivos de la publicación estuvo dedicado a su familia, a la que consideró fundamental durante toda su trayectoria.

“Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, expresó Messi.

También agradeció a sus amigos, compañeros, entrenadores y a todos los integrantes de los cuerpos técnicos que lo acompañaron a lo largo de los años.

El recuerdo de Diego Maradona

Messi también tuvo un recuerdo especial para Diego Armando Maradona, a quien mencionó como una figura fundamental para el fútbol argentino.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, escribió.

La referencia a Maradona fue uno de los puntos destacados de una carta en la que Messi repasó diferentes etapas de su carrera con la camiseta argentina.

Messi también agradeció a sus clubes

El capitán argentino también dedicó unas palabras a los clubes en los que jugó y valoró que siempre respetaran su compromiso con la Selección.

“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección”, señaló.

Por último, Messi agradeció a Dios y cerró su mensaje con unas palabras dirigidas a todos aquellos que lo acompañaron durante su trayectoria con la Albiceleste.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

De esta manera, Lionel Messi puso en palabras sus sentimientos después de cerrar su etapa con la Selección Argentina, una historia que comenzó hace más de dos décadas y que estuvo marcada por títulos, frustraciones, récords y, finalmente, los grandes éxitos que consiguió con la camiseta albiceleste.