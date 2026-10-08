Corría el año 1971 y John Lennon había grabado un álbum firmado por la Plastic Ono Band que formaba parte de la campaña que, después de dejar los Beatles, emprendió junto a Yoko Ono y sus amigos a favor de la paz y en contra de la guerra de Vietnam. A comienzos del otoño de aquel año, Lennon se encerró en los estudios de grabación junto a Phil Spector que fue el elegido para la producción de un álbum que se construiría alrededor de una canción, “Imagine”, grabada un día como hoy 8 de octubre . Finalmente "Imagine" se convirtió en un himno por la paz mundial que trascendió todas las fronteras y las lenguas.