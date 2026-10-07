Santa Fe vuelve a convocar a policías retirados para reforzar la seguridad en espacios públicos

El Gobierno de Santa Fe abrió nuevamente la inscripción para que policías retirados puedan reincorporarse al servicio activo, una herramienta que la actual gestión ya utilizó en anteriores oportunidades para reforzar la presencia preventiva en las calles.

La convocatoria estará vigente hasta el 30 de octubre y los interesados deberán completar un formulario disponible en el sitio oficial de la Provincia. Luego, los postulantes serán sometidos a una evaluación de sus antecedentes y de su trayectoria dentro de la fuerza.

Según explicó la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, quienes resulten seleccionados serán destinados principalmente a tareas de custodia y vigilancia de espacios públicos en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

La medida busca ampliar la cantidad de efectivos disponibles para determinadas funciones y liberar recursos policiales para otras tareas vinculadas con la prevención y la seguridad.

Desde la administración provincial señalaron que las convocatorias anteriores ya permitieron que 80 policías retirados regresaran a la actividad. Los efectivos incorporados cumplen funciones principalmente en el sur de Santa Fe.

En ese marco, este jueves se realizará un reconocimiento a quienes se reincorporaron mediante las convocatorias anteriores. Desde el Gobierno destacaron el desempeño que tuvieron durante los últimos dos años y medio y remarcaron que continuarán prestando servicio durante el actual período de gestión.

La nueva convocatoria forma parte de las medidas con las que la Provincia busca reforzar la presencia de personal de seguridad en lugares de circulación pública, especialmente en los principales centros urbanos.

Las autoridades esperan una amplia participación de policías retirados interesados en volver a cumplir funciones y avanzar, posteriormente, con el proceso de selección y asignación de destinos.