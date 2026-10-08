Santa Fe se despega de las elecciones nacionales: ya tiene definido su calendario para 2027

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia tendrá un calendario electoral propio durante 2027 y que los comicios locales se realizarán de manera separada de las elecciones nacionales.

El esquema contempla elecciones primarias durante abril y comicios generales en junio. De esta manera, los santafesinos elegirán a sus autoridades provinciales y locales varios meses antes de la elección nacional prevista para octubre.

Aunque todavía resta la oficialización del cronograma mediante el correspondiente decreto, desde el Gobierno provincial ya confirmaron los meses en los que se desarrollarán las distintas instancias electorales. EEl Litoral

Las fechas que se analizan

El calendario que maneja la provincia contempla las PASO para el 18 de abril de 2027 y las elecciones generales para el 13 de junio. También está previsto que el cierre de listas se produzca en febrero.

Pullaro explicó que todavía se estaba evaluando el calendario de feriados y fines de semana largos antes de establecer formalmente las fechas, con el objetivo de evitar jornadas que puedan afectar la participación electoral. EEl Litoral+1

Una elección separada de la presidencial

La decisión implica que la discusión electoral santafesina tendrá lugar por separado de la competencia nacional, cuya elección está prevista para el 24 de octubre de 2027.

El desdoblamiento permitirá que los cargos provinciales y municipales se definan en una jornada distinta a la elección presidencial y legislativa nacional. Además, el calendario responde a los plazos establecidos por la normativa electoral santafesina respecto de la finalización de los mandatos. EEl Litoral

En los comicios provinciales de 2027 se pondrán en juego, entre otros cargos, la Gobernación, la Legislatura provincial y autoridades municipales y comunales.

Un año electoral con varias etapas

La provincia llegará a las elecciones generales después de atravesar una instancia de primarias. El cronograma que se encuentra en análisis prevé que las alianzas y candidaturas queden definidas durante febrero, antes de la votación de abril.

De confirmarse ese esquema, Santa Fe será una de las primeras provincias en atravesar su proceso electoral durante 2027, mientras que la elección nacional quedará concentrada varios meses después.

El Gobierno provincial deberá completar ahora los pasos administrativos correspondientes y formalizar el calendario mediante la convocatoria oficial. Hasta entonces, abril y junio son los meses confirmados públicamente por el gobernador para las distintas etapas del proceso electoral.