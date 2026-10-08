Arabia admitió que Bullrich podría ser vice de Milei

Damián Arabia reconoció que Patricia Bullrich podría acompañar a Javier Milei como candidata a vicepresidenta

La definición de una eventual fórmula presidencial quedaría en manos de la estrategia de la mesa política oficialista

Arabia destacó el peso electoral propio que Bullrich conserva desde las elecciones presidenciales de 2023

El diputado consideró que las diferencias entre Bullrich y Milei no necesariamente implican una ruptura dentro del oficialismo

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita construir acuerdos para avanzar con sus iniciativas en el Congreso

Arabia planteó revisar las PASO por su obligatoriedad y costo, aunque defendió mantener alguna herramienta de ordenamiento político

La posibilidad de que Patricia Bullrich acompañe a Javier Milei en una futura fórmula presidencial volvió a quedar planteada dentro de La Libertad Avanza. El diputado nacional Damián Arabia reconoció que la actual senadora nacional podría ocupar el lugar de vicepresidenta, aunque aclaró que cualquier definición dependerá de la estrategia que establezca la mesa política del oficialismo.

Arabia destacó el peso político propio de Bullrich y puso el foco en el respaldo que consiguió durante las elecciones presidenciales de 2023, cuando obtuvo aproximadamente uno de cada cuatro votos. Según el legislador, ese resultado refleja una representación que la dirigente conserva dentro del escenario político y que no desapareció a partir de su acercamiento al Gobierno de Milei.

En ese sentido, Arabia consideró que las diferencias de criterio entre Bullrich y el Presidente no necesariamente representan un alejamiento del proyecto oficialista. Por el contrario, sostuvo que ambos dirigentes pueden tener distintas miradas sobre determinados asuntos sin que eso implique una ruptura dentro del espacio.

Ante la consulta específica sobre la posibilidad de que Bullrich integre una fórmula presidencial junto a Milei, el diputado respondió afirmativamente y sostuvo que se trata de una alternativa posible. De todos modos, evitó anticipar una definición y señaló que será la estrategia política la que determine cuál es la mejor combinación y qué función debe ocupar cada dirigente.

La relación entre ambos dirigentes quedó simbolizada hacia fines de 2023 con la imagen del “Pato y el León”, una representación del acercamiento entre Bullrich y Milei luego de las elecciones presidenciales. Para Arabia, aquella escena también expresó la convivencia de distintas perspectivas dentro de un mismo espacio político.

El diputado rechazó la idea de que las diferencias internas deban interpretarse necesariamente como una confrontación. En su análisis, Bullrich tiene su propia mirada sobre la realidad, del mismo modo que Milei posee la suya, pero ambos pueden compartir una orientación política general.

Arabia también recurrió a una definición del Presidente para explicar cómo concibe el oficialismo su diversidad interna. Al recordar que Milei sostuvo que sus dirigentes no forman una “manada” y que no todos tienen que pensar exactamente igual, el legislador planteó que existe una idea central compartida, aunque pueden aparecer posiciones diferentes frente a cuestiones específicas.

La discusión política también alcanzó la actividad parlamentaria. Arabia cuestionó el eventual rechazo opositor al DNU 70/2023 y calificó esa posibilidad como una irresponsabilidad política e institucional, al remarcar que el decreto lleva varios años vigente.

En ese contexto, el diputado subrayó las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados para conseguir la aprobación de sus iniciativas. El oficialismo cuenta con 95 legisladores y, al no disponer de una mayoría propia, debe negociar permanentemente con otros bloques para reunir los consensos necesarios.

El sistema electoral fue otro de los temas abordados por Arabia. El legislador planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de las PASO, especialmente por su carácter obligatorio y por el costo que representan. Sin embargo, consideró que debería conservarse alguna herramienta que permita ordenar y estructurar la competencia política.

La posición expresada por Arabia deja así abierta una discusión que excede la eventual candidatura de Bullrich. También plantea cómo será la construcción política de La Libertad Avanza hacia adelante, qué lugar ocuparán dirigentes con representación propia y de qué manera el oficialismo buscará ampliar su respaldo electoral.

En ese escenario, la posibilidad de una fórmula entre Milei y Bullrich aparece como una alternativa que, al menos por ahora, forma parte del abanico de opciones que podría analizar la conducción política del espacio.