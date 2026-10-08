El RIGI implica una renuncia fiscal de US$8.493 millones

El RIGI representa una renuncia fiscal estimada en US$8.493 millones

La Nación resignaría US$6.849 millones y las provincias otros US$1.644 millones

Los proyectos aprobados contemplan inversiones anunciadas por US$49.766 millones

El costo fiscal nacional podría alcanzar unos US$1.510 millones anuales en 2031

El Gobierno estima más de 108.000 empleos directos e indirectos entre los proyectos aprobados

Energía, minería, petróleo, litio e infraestructura concentran las principales inversiones del régimen

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representa para el Estado argentino una renuncia tributaria estimada en US$8.493 millones sobre los proyectos que ya fueron aprobados. El cálculo incluye tanto los recursos que dejaría de percibir la Nación como aquellos que resignarían las provincias donde se desarrollan las inversiones.

Del total estimado, US$6.849 millones corresponden al Estado nacional y otros US$1.644 millones a las jurisdicciones provinciales. La cifra permite dimensionar el costo fiscal de una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno para atraer inversiones de gran escala, principalmente en energía, minería, infraestructura e industria.

El cálculo surge de un análisis realizado por la consultora Eco Go sobre los proyectos que ya cuentan con aprobación oficial. El concepto de gasto tributario utilizado para medir el impacto no representa una transferencia directa de dinero a las empresas, sino la diferencia entre los impuestos que pagarían bajo el régimen general y los que efectivamente deben afrontar bajo las condiciones especiales del RIGI.

Al 9 de septiembre de 2026, había 23 proyectos aprobados, con inversiones anunciadas por US$49.766 millones. A ese conjunto se suma otra cartera de 23 iniciativas que se encuentran bajo evaluación del Ministerio de Economía y que representan otros US$153.709 millones. Si todas fueran aprobadas, el universo alcanzaría 46 proyectos y una inversión anunciada de US$203.475 millones.

En el caso de los proyectos aprobados, Eco Go calcula un costo tributario nacional anual de referencia de US$932 millones. Si se incorporara también la totalidad de las iniciativas actualmente en evaluación, esa cifra ascendería a US$3.811 millones anuales.

Sin embargo, ese cálculo no implica que el Tesoro vaya a perder US$932 millones durante 2026. Se trata de una referencia que permite estimar cuánto representaría el beneficio en un año en el que todos los proyectos estuvieran plenamente operativos y bajo los valores actuales. Durante las primeras etapas, muchas inversiones se encuentran todavía en construcción y acumulan créditos fiscales, amortizaciones aceleradas, importaciones o quebrantos.

De acuerdo con el modelo elaborado por Eco Go, el costo fiscal aumentaría a medida que los proyectos comiencen a producir y alcanzaría un máximo cercano a US$1.510 millones anuales para la Nación en 2031.

El principal componente de la renuncia tributaria está relacionado con el impuesto a las Ganancias. El RIGI establece una alícuota del 25%, frente al 35% correspondiente al tramo superior de la escala tomada como referencia. También tiene impacto la amortización acelerada, que permite anticipar deducciones y reducir la carga impositiva durante las primeras etapas de los proyectos.

A esto se suman los beneficios vinculados con los derechos de exportación, las importaciones, el impuesto a los créditos y débitos y el tratamiento financiero del IVA.

Del otro lado de la ecuación aparece el volumen de capital comprometido. El cronograma analizado concentra unos US$35.000 millones de inversiones de capital entre 2026 y 2036 dentro de los proyectos aprobados. Durante la construcción, esas iniciativas demandarían equipos, servicios de ingeniería, obras civiles y financiamiento.

El Gobierno también estima un impacto sobre el empleo. Para los proyectos aprobados calcula 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos, mientras que la cartera actualmente en evaluación sumaría otros 128.809.

Entre las principales inversiones aprobadas se destacan el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy, por US$15.156 millones; Vicuña, en San Juan, por US$9.737 millones; Rincón de Aranda, en Neuquén, por US$4.522 millones; el oleoducto Vaca Muerta Sur, por US$2.900 millones; el proyecto de litio Rincón, en Salta, por US$2.744 millones; y el proyecto de fertilizantes de Pampa Energía, por US$2.693 millones.

De esta manera, el RIGI plantea un intercambio entre beneficios fiscales y la expectativa de concretar inversiones de gran magnitud. El costo tributario calculado representa la recaudación que el Estado resigna para modificar las condiciones económicas de proyectos que, por su escala y período de maduración, buscan incentivos adicionales para avanzar.