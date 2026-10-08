El mercado espera más presión sobre el dólar hacia 2027

El REM redujo la estimación del dólar para diciembre de 2026 a $1.614

La proyección para los próximos doce meses subió a $1.945

El mercado espera que el dólar avance por encima de la inflación durante ese período

La previsión cambiaria para fines de 2027 supera ampliamente la contemplada por el Gobierno

Los analistas redujeron a 1,5% la expectativa de crecimiento económico para 2026

El mercado prevé estabilidad cambiaria en el corto plazo y mayor presión hacia 2027

Las expectativas sobre la evolución del dólar oficial muestran un escenario dividido entre una mayor estabilidad en el corto plazo y una creciente presión cambiaria hacia 2027. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, difundido por el Banco Central (BCRA), redujo la estimación para el cierre de 2026, aunque al mismo tiempo elevó de manera significativa la proyección para los próximos doce meses.

Según la mediana de las estimaciones, el dólar oficial llegaría a diciembre en $1.614, unos $15,3 por debajo de la previsión realizada en el relevamiento anterior. Ese valor representa una suba de apenas 6,2% respecto del tipo de cambio actual, lo que refleja que los analistas no anticipan una corrección brusca durante los últimos meses del año.

La perspectiva cambia cuando el horizonte se extiende hacia los doce meses siguientes. Para ese período, el mercado proyectó un dólar de $1.945, lo que implica una variación esperada de 28,5%. En el REM anterior, la estimación había sido de 22,9%. La diferencia adquiere mayor relevancia porque, para el mismo período, los analistas calcularon una inflación acumulada de 21,1%. De esta manera, el dólar avanzaría 7,4 puntos porcentuales por encima de los precios.

El sendero mensual previsto por el mercado también muestra un ajuste gradual. Para octubre se estimó un dólar de $1.545, para noviembre de $1.580 y para diciembre de $1.614. Luego, las proyecciones ascienden a $1.644 en enero, $1.672 en febrero y $1.704 en marzo. Las variaciones mensuales esperadas se ubican entre 1,7% y 2,3%, sin que aparezca en el escenario de corto plazo una depreciación abrupta.

De acuerdo con las mismas estimaciones, el dólar crecería por encima de la inflación esperada durante octubre, noviembre, diciembre, enero y marzo. En febrero, en cambio, ambas variables avanzarían al mismo ritmo, con una variación prevista de 1,7%.

Entre los diez analistas con mejor desempeño histórico dentro del relevamiento, la previsión para diciembre fue incluso inferior: ubicaron el dólar oficial en $1.602.

La comparación con el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno también exhibe diferencias. El proyecto oficial contemplaba un dólar mayorista de $1.423 para el cierre de este año y de $1.847,6 hacia fines de 2027. El REM, en cambio, proyectó $2.009 para ese último período, bastante por encima de la estimación oficial.

El relevamiento también reflejó señales negativas sobre la actividad económica. La mediana de las proyecciones indica que la economía habría retrocedido 1% entre julio y septiembre respecto del trimestre anterior. Si esa estimación se confirma, se trataría de la segunda caída trimestral consecutiva.

Para todo 2026, los analistas redujeron su pronóstico de crecimiento hasta 1,5%, seis décimas menos que en el REM anterior y dos puntos por debajo de la previsión realizada a fines de 2025. Aun así, esperan una recuperación de 1,8% durante el último trimestre del año y un crecimiento de 0,7% en el primer trimestre de 2027.

En materia de precios, la estimación para septiembre fue elevada de 1,8% a 1,9%, mientras que para los meses siguientes se prevén aumentos mensuales de entre 1,6% y 1,8%. La inflación acumulada para 2026 se mantuvo cercana al 30%.

El comportamiento de las compras de divisas del BCRA y la evolución de la oferta de dólares serán factores centrales para determinar la dinámica cambiaria. Mientras la disponibilidad de divisas permita recomponer reservas y sostener la estabilidad, el escenario inmediato aparece contenido. Sin embargo, el mercado ya incorpora una mayor presión sobre el dólar a medida que se aproxima el calendario electoral de 2027.