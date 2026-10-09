El KIT 4.0 ofrece financiamiento de hasta 50% para inversiones tecnológicas de las pymes

El Programa KIT 4.0 permite financiar parte de proyectos de transformación digital

Los kits incluyen soluciones de hardware y software provistas por empresas registradas y aprobadas

Desde septiembre de 2026 pueden acceder empresas de distintos sectores de la economía

El programa contempla un cofinanciamiento de hasta el 50% de la solución tecnológica

Las alternativas incluyen gestión, ciberseguridad, trazabilidad, inteligencia artificial y eficiencia energética

La presentación requiere analizar previamente la elegibilidad y las necesidades tecnológicas de cada empresa

Las pequeñas y medianas empresas cuentan con una herramienta de apoyo para avanzar en procesos de modernización tecnológica mediante el Programa KIT 4.0, una iniciativa de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento que busca reducir las barreras económicas asociadas con la incorporación de soluciones digitales.

El programa contempla la posibilidad de acceder a kits estandarizados de servicios de hardware y software ofrecidos por proveedores de la economía del conocimiento. Las soluciones son implementadas por empresas previamente registradas y aprobadas por la Autoridad de Aplicación, con el objetivo de facilitar la incorporación de tecnología en mipymes.

La propuesta adquiere relevancia en un escenario en el que la productividad, la eficiencia operativa y la digitalización son considerados factores centrales para la competitividad empresarial. En ese contexto, el esquema de apoyo busca que proyectos que requieren inversiones significativas puedan concretarse con un menor costo efectivo y con mejores condiciones para alcanzar el retorno esperado.

Los kits pueden abarcar diferentes necesidades vinculadas con la actividad de las empresas. Entre las alternativas contempladas se encuentran los sistemas de gestión, como ERP, CRM y MRP; herramientas de ciberseguridad y conectividad; sistemas destinados al monitoreo y control de procesos; soluciones de eficiencia energética; Internet de las Cosas industrial y mecanismos de trazabilidad.

También pueden incorporarse tecnologías relacionadas con inteligencia artificial y visión artificial, gemelos digitales y simulación, además de herramientas de realidad aumentada y realidad virtual destinadas a operaciones industriales. De esta manera, el programa reúne soluciones aplicables a distintos procesos y necesidades de transformación digital.

Uno de los cambios centrales en el alcance del programa se produjo a partir de septiembre de 2026. Desde entonces, dejó de estar destinado exclusivamente a empresas industriales y pasó a incluir a compañías que desarrollen actividades económicas en el país, sin distinción de sector.

La modificación amplió el universo de posibles beneficiarios. Además de las empresas vinculadas con la industria manufacturera, pueden evaluar su participación compañías de servicios, logística y transporte, construcción, salud, tecnología, agroindustria, comercio, minería y actividades relacionadas.

El esquema establece un cofinanciamiento de hasta el 50% del valor de la solución tecnológica seleccionada. La herramienta busca así facilitar inversiones de modernización y transformación digital que, en determinados casos, pueden quedar postergadas por limitaciones presupuestarias.

El procedimiento comienza con la identificación de la necesidad tecnológica que tiene cada empresa. Luego se debe seleccionar un kit o una solución que resulte elegible y elegir un proveedor incluido en el listado correspondiente. Una vez definido ese esquema, se presenta el proyecto para acceder al beneficio económico contemplado por el programa.

El proceso requiere, por lo tanto, analizar previamente las necesidades de cada compañía y determinar qué solución puede encuadrarse dentro de los requisitos establecidos. La evaluación de elegibilidad adquiere un papel relevante antes de avanzar con la inversión y la presentación del proyecto.

El programa puede ser considerado por empresas que estén planificando proyectos de automatización, mejoras de procesos, implementación de sistemas de gestión, trazabilidad, eficiencia energética o transformación digital. La posibilidad de financiar una parte de esas inversiones busca acelerar decisiones vinculadas con la incorporación de nuevas tecnologías.

La ampliación sectorial y el esquema de cofinanciamiento convierten al KIT 4.0 en una alternativa para compañías de diferentes actividades que busquen avanzar en su transformación tecnológica. La evaluación previa de cada proyecto permitirá determinar los beneficios aplicables y las condiciones para canalizar las inversiones a través de esta herramienta.