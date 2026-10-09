YPF comprará el 24,99% de YPF Luz por USD 430 millones y tendrá el control total

YPF acordó pagar USD 430 millones por el 24,99% de YPF Luz que pertenece a BNR Power Investments B.V.

La operación permitirá que la petrolera alcance el 100% de la propiedad de su subsidiaria eléctrica.

YPF Luz cuenta con 3,8 gigavatios de capacidad instalada y presencia operativa en ocho provincias.

La compañía registró un EBITDA de USD 479 millones en los 12 meses finalizados en junio de 2026.

YPF Luz presentó ante los reguladores estadounidenses una propuesta para realizar una oferta pública inicial de acciones.

El parque solar El Quemado prevé una inversión de USD 211 millones y una potencia instalada de 305 megavatios.

YPF acordó adquirir la participación que todavía no posee en su subsidiaria de generación eléctrica y avanzará hacia el control del 100% de YPF Luz, tras pactar la compra del 24,99% de las acciones que pertenecen a BNR Power Investments B.V. La operación fue aprobada por el Directorio de la petrolera el 8 de octubre y contempla un desembolso de USD 430 millones, aunque su concreción dependerá del cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

La adquisición permitirá a YPF consolidar los resultados de su negocio eléctrico y fortalecer su estrategia de integración energética. YPF Luz dispone de una capacidad instalada de 3,8 gigavatios, opera en ocho provincias y genera un volumen equivalente a cerca del 10% de la electricidad abastecida en el país.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que la operación representa un nuevo paso en el objetivo de transformar a la compañía en una empresa energética de alcance internacional. Según explicó, la compra permitirá acelerar el crecimiento de YPF Luz y potenciar sus capacidades, manteniendo la especialización de la firma en el sector eléctrico y su contribución a la oferta integral de energía.

YPF creó la empresa en 2013 para desarrollar un negocio específico de generación eléctrica. Cinco años después, General Electric ingresó como accionista para acompañar su expansión. Posteriormente, esa participación quedó vinculada a GE Vernova, surgida de la separación de negocios de General Electric en 2024, a través del fondo BNR. Con la salida del accionista minoritario, YPF quedará como única propietaria de la compañía una vez completado el acuerdo.

La operación se produce en un momento de expansión del negocio eléctrico de la petrolera. Según los datos informados, YPF Luz registró un EBITDA de USD 479 millones en los 12 meses finalizados en junio de 2026. Su cartera comprende activos y clientes de diferentes segmentos del mercado energético, con una participación relevante en la generación a partir de fuentes renovables.

En paralelo, la compañía avanza con sus planes para acceder al mercado de capitales estadounidense. En julio presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos una declaración de registro mediante el Formulario F-1, vinculada con una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias de Clase B.

La empresa, cuya razón social es YPF Energía Eléctrica S.A., prevé cotizar de manera independiente de su controlante bajo el símbolo bursátil YLUZ. El esquema contempla dos clases de acciones ordinarias: las de Clase A, reservadas a YPF y sus subsidiarias y sin cotización en mercados, y las de Clase B, destinadas a la oferta pública propuesta.

La firma señaló que el desarrollo de esa iniciativa dependerá de las condiciones del mercado y de los requisitos regulatorios aplicables. También anticipó que, después de una eventual colocación global, quedaría comprendida en la categoría de compañía controlada bajo las normas de gobierno corporativo de la Bolsa de Nueva York.

Entre los principales proyectos de YPF Luz se encuentra el Parque Solar Fotovoltaico El Quemado, en el departamento mendocino de Las Heras. La iniciativa, desarrollada junto con la Empresa Mendocina de Energía, contempla una inversión de USD 211 millones y fue presentada en agosto de 2025 como el primer proyecto renovable incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El parque tendrá una potencia instalada de 305 megavatios sobre una superficie superior a las 600 hectáreas y contará con más de 500.000 paneles solares. Su desarrollo está previsto en dos etapas, de 200 y 105 megavatios, y su producción podría abastecer un consumo equivalente al de más de 233.000 hogares.

La infraestructura incluirá una estación transformadora que conectará el emprendimiento con el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica. Además, se estima que permitirá evitar la emisión de 385.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. La operación será supervisada permanentemente desde el centro de control remoto de la compañía en Puerto Madero.

Con la compra de la participación minoritaria y el desarrollo de nuevos proyectos, YPF busca reforzar su presencia en la generación eléctrica y ampliar el peso de las energías renovables dentro de su estrategia de crecimiento.