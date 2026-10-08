Pullaro encendió la alarma por las cuentas de Santa Fe y apuntó contra el kirchnerismo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a poner el foco en la situación financiera de la provincia y advirtió que su gestión enfrenta uno de los escenarios económicos más complejos de las últimas décadas.

El mandatario sostuvo que el contexto actual está marcado por una fuerte presión sobre las cuentas públicas y señaló que la evolución de los recursos provinciales se encuentra condicionada por la situación económica nacional.

En ese marco, Pullaro cuestionó duramente las políticas implementadas durante los gobiernos kirchneristas y sostuvo que ese modelo provocó un fuerte deterioro de las finanzas públicas y desaprovechó oportunidades para el país.

El gobernador recordó que, al comienzo de aquella etapa política, Argentina contaba con superávit fiscal y comercial y destacó que en ese momento el país pudo cancelar en efectivo parte de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, consideró que años después las cuentas públicas terminaron deterioradas como consecuencia de un esquema basado, según su interpretación, en un elevado nivel de gasto estatal y prácticas de corrupción.

Para Pullaro, una eventual vuelta de ese modelo representaría un riesgo para la economía argentina. En ese sentido, insistió en la necesidad de evitar políticas que impliquen un crecimiento descontrolado del gasto y una utilización ineficiente de los recursos públicos.

Preocupación por la coparticipación

El mandatario santafesino también reveló que mantuvo una reunión con su ministro de Economía, Pablo Olivares, para analizar la evolución de los fondos que recibe la provincia a través de la coparticipación federal.

Según explicó, el comportamiento de esos recursos durante los últimos meses generó preocupación dentro del Gobierno santafesino, especialmente por el impacto que tiene sobre las finanzas provinciales.

La caída de los ingresos coparticipables se convirtió así en uno de los principales temas de análisis para la administración de Pullaro, que busca sostener el funcionamiento del Estado provincial en un contexto nacional marcado por restricciones fiscales.

El gobernador volvió a plantear de esta manera la necesidad de monitorear de cerca la evolución de los recursos y el impacto que las decisiones económicas del Gobierno nacional tienen sobre las provincias.