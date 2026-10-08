Milei refuerza su agenda internacional

Milei realizará una nueva visita a Estados Unidos la próxima semana, acompañado por Pablo Quirno.

El Presidente participará de la Official Hispanic Heritage Gala y está previsto que brinde un discurso.

La agenda en Washington incluirá reuniones con empresarios y una actividad contra el antisemitismo.

El Gobierno argentino observa con expectativa el escenario político de Brasil y el avance de Flávio Bolsonaro hacia el balotaje.

Milei viajará posteriormente a España para participar de una conferencia en Madrid.

La administración libertaria también sigue con atención las elecciones españolas y un eventual triunfo del Partido Popular.

Javier Milei volverá a poner el foco en su agenda internacional con una nueva visita a Estados Unidos y, pocos días después, con un viaje a Europa. El Presidente prepara así una serie de actividades fuera del país en un momento marcado por las elecciones de medio término estadounidenses y por los recientes movimientos políticos registrados en Brasil y España.

El mandatario viajará nuevamente a Estados Unidos la próxima semana, en lo que será su decimonovena visita a ese país desde el inicio de su gestión. La delegación presidencial prevé arribar a Washington durante la mañana del miércoles 14 de octubre, aunque todavía se encuentran en definición algunos detalles de la agenda y no está prevista una reunión con Donald Trump.

El viaje se desarrollará en la previa de las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. Aunque no habrá un encuentro bilateral con Trump, Milei tiene previsto participar de actividades que representarán una nueva señal de respaldo a su par republicano, cuya imagen registró una caída en las últimas encuestas mencionadas en el texto.

El principal compromiso del miércoles será la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario. El encuentro tendrá lugar en el Andrew W. Mellon Auditorium y el Presidente participará como invitado de honor. Según la información difundida sobre el evento, Milei brindará allí un discurso y compartirá espacio con dirigentes políticos, empresarios, inversores, diplomáticos y representantes de la comunidad hispana estadounidense.

La actividad también permitirá un encuentro con Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño y hermano del senador Flávio Bolsonaro. La presencia del dirigente brasileño adquirirá especial relevancia a partir del resultado electoral registrado recientemente en Brasil, donde Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva por un margen estrecho.

En el Gobierno argentino observan ese escenario como una oportunidad para profundizar los vínculos con sectores de derecha de la región. Según el texto, en la Casa Rosada anticipaban que Milei se pondría a disposición de Flávio Bolsonaro durante el período previo al balotaje del 25 de octubre y tendría una participación activa en esa etapa.

La delegación argentina que acompañará al Presidente será reducida. Milei viajará junto al canciller Pablo Quirno, mientras que Luis Caputo permanecerá fuera de la comitiva debido a su participación en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, que se desarrollará en Bangkok. Karina Milei tampoco tendría previsto acompañar al mandatario, debido a la intensa actividad legislativa que se espera para la próxima semana.

El jueves 15, el Presidente continuará su agenda en Washington con una actividad empresarial en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ubicada cerca de la Casa Blanca. Allí se espera que participe como orador ante representantes del sector privado.

Por la tarde, la agenda contempla además un encuentro dedicado al combate contra el antisemitismo en la embajada argentina. La actividad fue convocada por el embajador Alejandro Oxenford y contará con la participación de Marcelo Mindlin, titular de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y Yehuda Kaploun, representante de Donald Trump en esa materia.

La agenda internacional de Milei continuará pocos días después. El Presidente viajará a Europa el 19 de octubre y el 21 participará en Madrid de una conferencia a cargo del profesor Jesús Huerta de Soto. La visita se producirá luego de que Pedro Sánchez anunciara el adelantamiento de las elecciones generales españolas al 29 de noviembre.

El Gobierno argentino observa con atención ese proceso y, aunque Milei mantiene su cercanía política con VOX, también considera favorable un eventual triunfo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que aparece aventajando en las encuestas mencionadas en el texto. De esta manera, la estrategia internacional del Presidente continuará combinando sus vínculos con referentes políticos de derecha de Estados Unidos, América Latina y Europa.