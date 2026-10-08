Cristiano Ronaldo sorprendió con su mensaje a Lionel Messi tras su despedida de la Selección

En medio de la polémica que atraviesa con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo tuvo un gesto con Lionel Messi luego de que el argentino compartiera un nuevo mensaje tras su despedida del conjunto nacional.

Messi publicó en sus redes sociales unas emotivas palabras después de disputar su último partido con la Selección Argentina y expresar todo lo que significó para él vestir la camiseta albiceleste durante tantos años.

La publicación no pasó desapercibida para Cristiano Ronaldo, quien decidió dejarle un mensaje al rosarino en los comentarios.

“Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el delantero portugués.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi

El gesto del portugués se produjo en un momento especial para Messi, que atraviesa sus últimos capítulos como futbolista de la Selección Argentina.

A pesar de haber protagonizado durante años una de las rivalidades deportivas más importantes de la historia, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siempre mantuvieron una relación de respeto fuera de las canchas.

Ambos compartieron una época inolvidable del fútbol mundial y fueron protagonistas de una rivalidad que marcó una era, especialmente durante sus años en Real Madrid y Barcelona.

Una rivalidad que marcó una época

Messi y Cristiano se enfrentaron en 37 oportunidades entre partidos de clubes y selecciones. El argentino consiguió 17 victorias, mientras que el portugués se impuso en 11 encuentros.

Durante casi una década, los dos fueron las grandes figuras de los clásicos entre Barcelona y Real Madrid, además de competir año tras año por los principales premios individuales y títulos del fútbol europeo.

Ahora, con Messi despidiéndose de la Selección Argentina, Cristiano Ronaldo volvió a reconocer públicamente la trayectoria de su histórico rival, en un mensaje que refleja el respeto entre dos de los máximos referentes de la historia del fútbol.