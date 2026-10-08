Colapinto palpitó el Gran Premio de Singapur

La Fórmula 1 se prepara para una de las fechas más exigentes del calendario con el Gran Premio de Singapur, y Franco Colapinto llega a Marina Bay con renovadas expectativas después de los últimos cambios en el rendimiento de Alpine.

El piloto argentino fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa previa a la actividad oficial, donde compartió escenario con figuras como Fernando Alonso y Esteban Ocon.

Después de un complicado paso por Malasia, Colapinto se mostró confiado en las posibilidades de su monoplaza y aseguró que Alpine cuenta con la velocidad necesaria para pelear por buenos resultados.

Colapinto confía en el rendimiento del Alpine

Las penalizaciones sufridas en el Gran Premio de Malasia quedaron atrás y el argentino puso el foco en el potencial que mostró el auto en las últimas carreras.

“Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”, afirmó Colapinto ante los medios.

El piloto destacó especialmente el rendimiento de Alpine desde la incorporación del paquete de actualizaciones técnicas introducido a partir del Gran Premio de Países Bajos.

Según su análisis, la escudería logró dar un importante salto de rendimiento y ahora tiene herramientas para luchar por el quinto puesto de la clasificación general de constructores.

“Todo es posible”, sostuvo Colapinto al referirse a los objetivos que todavía puede alcanzar el equipo en una temporada marcada por la paridad y los constantes cambios en la parte media de la parrilla.

Cómo le fue a Colapinto en Singapur

El circuito de Marina Bay representa uno de los desafíos más importantes de la temporada. Las altas temperaturas, la humedad, las numerosas curvas y la cercanía de los muros convierten al Gran Premio de Singapur en una de las carreras más exigentes tanto física como mentalmente.

Colapinto ya conoce el trazado. En 2024, durante su primera participación con Williams, terminó 11°, quedando muy cerca de sumar puntos. Aquella carrera también quedó marcada por una curiosa situación: el argentino ingresó por error al box de Alpine.

Un año más tarde, finalizó 16°. Ahora, ya como piloto de Alpine, buscará cambiar esos antecedentes y aprovechar el rendimiento que mostró el equipo en las últimas fechas.

Horarios del Gran Premio de Singapur

La actividad en Marina Bay se desarrollará entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre y tendrá formato Sprint, por lo que habrá puntos en juego desde el sábado.

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres 1: 05:30

Clasificación Sprint: 09:30

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint: 06:00

Clasificación: 10:00

Domingo 11 de octubre

Gran Premio de Singapur: 09:00

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Con un Alpine al que considera competitivo y un circuito que ya conoce, Colapinto afrontará en Singapur una nueva oportunidad para demostrar el crecimiento del equipo y buscar un resultado destacado en la Fórmula 1.