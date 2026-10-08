Polémica en Inglaterra por la bandera de Malvinas en la despedida de Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo marcada por distintos momentos emotivos, pero también por una escena que generó repercusiones en Inglaterra: la aparición de una bandera con la frase “Las Malvinas son Argentinas” durante el último partido del capitán con la camiseta albiceleste.

El encargado de llevarla fue Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas, quien volvió a entonar el himno argentino junto a la bandera que ya había aparecido después del triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

La sábana pintada con la frase “Las Malvinas son Argentinas” se convirtió en uno de los símbolos de aquella celebración. Durante la despedida de Messi, Santana se mostró con la bandera al momento de saludar al futbolista y luego el trapo apareció en distintos sectores del estadio.

Las críticas de los medios ingleses por la bandera de Malvinas

La imagen de Messi junto a la bandera rápidamente generó repercusiones en algunos de los principales medios británicos.

The Sun publicó que Messi había sido fotografiado junto a una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas” durante su partido de despedida y vinculó la escena con la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra.

Por su parte, Mirror cuestionó la presencia de consignas políticas durante el encuentro y señaló que algunos hinchas habían decidido exhibir la bandera durante una jornada que estaba dedicada a la despedida del futbolista argentino.

En tanto, Daily Mail también se hizo eco de la situación y recordó la controversia que había generado la exhibición de la bandera durante el Mundial 2026. El medio británico incluso tituló: “Argentina provoca al Reino Unido”, en referencia a la imagen de Messi junto a Santana.

El antecedente de la bandera de Malvinas

La bandera ya había generado repercusiones durante el Mundial 2026, cuando apareció después del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra.

A partir de aquel episodio, la FIFA abrió una investigación relacionada con distintos hechos ocurridos durante el torneo. Entre ellos se incluyó la exhibición de la bandera con la leyenda sobre las Malvinas.

La AFA recibió posteriormente una multa económica y una sanción relacionada con el aforo de partidos, dentro de un expediente que también contempló otros incidentes protagonizados por jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Según la FIFA, uno de los argumentos de la sanción estuvo relacionado con el hecho de “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

Así, una bandera que ya había sido protagonista durante el Mundial volvió a aparecer en una jornada histórica para Messi y reactivó las repercusiones en los medios ingleses, esta vez durante la despedida del capitán de la Selección Argentina.