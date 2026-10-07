Aseguran que Tini Stoessel recibió un inesperado desplante de su abuela antes de casarse con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel atraviesa los preparativos de su boda con Rodrigo De Paul en medio de una fuerte interna familiar. En las últimas horas, trascendió un dato inesperado sobre quién podría acompañar a la cantante al altar y la respuesta que habría recibido de su abuela materna.

Según contaron este lunes en LAM (América), Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel no habrían sido invitados al casamiento. Ante esta situación, Tini habría pensado en una persona muy cercana para que la acompañara durante uno de los momentos más importantes de la ceremonia.

La información fue dada a conocer por Carolina Molinari, quien aseguró que la cantante le habría pedido a su abuela materna que ingresara junto a ella al casamiento.

“Alguien muy allegado a Tini me cuenta que le pidió a su abuela materna para que entre al casamiento con ella”, afirmó la panelista.

Sin embargo, según su relato, la respuesta de la mujer habría sido contundente: “La mamá de Mariana le dijo que de ninguna manera porque ella estaba 100% del lado de sus padres”.

La versión generó sorpresa en el estudio y llevó a los panelistas a analizar la relación de la familia de Tini con Rodrigo De Paul. Ángel de Brito sostuvo que la abuela y el hermano de la cantante respaldarían a sus padres debido a que conocen la interna familiar.

Los padres y el hermano de Tini no estarían invitados a la boda

En medio de la interna familiar, también trascendió que Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel no formarían parte de la lista de invitados al casamiento.

Ángel de Brito aseguró que Tini y Rodrigo De Paul se casarán el 19 de diciembre y que los padres y el hermano de la cantante no estarían presentes.

Además, según contó el conductor, los familiares de Tini tendrían previsto realizar un viaje durante esos días. El 15 de diciembre se subirían a un avión rumbo a Japón, según la información que brindaron en el programa.

Los padres de la cantante están separados desde hace varios años. Sin embargo, de acuerdo con lo explicado en LAM, mantienen una buena relación y compartirían este viaje familiar.

Cómo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tienen previsto celebrar su casamiento el 19 de diciembre con una fiesta para alrededor de 300 invitados.

Según había contado Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América), la pareja no realizaría una ceremonia civil tradicional. En cambio, Guido, el hermano de Rodrigo De Paul y campeón del mundo, sería quien los case durante la celebración.

Además, los novios habrían tomado una decisión para mantener en privado los detalles del evento: los invitados tendrán prohibido utilizar sus celulares.

De esta manera, las imágenes de la ceremonia, la fiesta y la puesta en escena quedarían reservadas para la propia pareja, que sería la encargada de compartirlas posteriormente.