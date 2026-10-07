Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se casan

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras ya tienen fecha para su casamiento y avanzan con los preparativos de una gran celebración. La pareja, que comenzó su relación en 2025, dará el “sí” el próximo 20 de marzo de 2027, rodeada de familiares y amigos.

La información fue revelada por Karina Iavícoli en LAM (América), quien además brindó detalles sobre el lugar elegido para la ceremonia y la fiesta. Según trascendió, el festejo se realizará en el Golf Club de Pacheco, ubicado en una zona cercana a la vivienda de la madre de Figueiras.

La celebración será multitudinaria: está previsto que asistan entre 250 y 300 invitados, por lo que la pareja ya se encuentra organizando todos los detalles para el gran día.

La historia de amor de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

El romance entre el exfutbolista y la modelo comenzó a tomar notoriedad en septiembre de 2025, cuando ambos empezaron a mostrarse juntos públicamente. La relación se inició mientras Cvitanich atravesaba su separación de Chechu Bonelli, con quien tiene dos hijas.

El vínculo entre Cvitanich y Figueiras tuvo algunos momentos de distanciamiento. En diciembre de 2025, ambos confirmaron públicamente que se habían separado, aunque la ruptura duró poco tiempo. Posteriormente decidieron darse una nueva oportunidad y continuaron juntos.

Con el paso de los meses, la relación se consolidó y ahora la pareja se prepara para dar un nuevo paso: convertirse oficialmente en marido y mujer.

Los cruces que marcaron la relación

Durante el último tiempo, la relación también estuvo rodeada por algunos episodios mediáticos vinculados a Figueiras y Bonelli.

Uno de los más recientes ocurrió en agosto de este año, cuando Figueiras cuestionó en redes sociales una fotografía de Bonelli durante una cena junto a Natalie Pietra, pareja de Tomás Guarracino, expareja de Figueiras y padre de su hija menor.

“No me va el doble discurso, pedir que te dejen en paz y después subir esa foto”, había expresado la modelo.

Bonelli respondió que no había existido ninguna intención detrás de aquella reunión y aclaró que la fotografía no había sido publicada por ella. También aseguró que durante la cena no habían hablado sobre el conflicto que había generado la reacción de Figueiras.

El mensaje de Ivana Figueiras sobre Cvitanich

Más allá de los distintos episodios que atravesaron desde el comienzo de su relación, Figueiras se mostró públicamente muy enamorada de Cvitanich.

“Encontré un hombre increíble y bueno de verdad. Nada ni nadie me va a arruinar esto”, había asegurado meses atrás durante una entrevista con Intrusos (América).

Ahora, con la fecha confirmada, el lugar elegido y una lista de entre 250 y 300 invitados, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras ya cuentan los meses para celebrar su casamiento el 20 de marzo de 2027.