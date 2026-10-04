Yanina Latorre expuso el llamativo comportamiento de Maru Botana cuando prueba los platos en “MasterChef”

La histórica tensión entre Yanina Latorre y Maru Botana volvió a quedar expuesta durante una nueva emisión de #ReactMasterchef, el streaming de Telefe que acompaña a MasterChef Celebrity.

Latorre estuvo al frente del programa junto a Agustín “Cachete” Sierra, en reemplazo de su hija Lola, y aprovechó una de las preparaciones del certamen para lanzar varios comentarios irónicos dirigidos a Botana, integrante del jurado.

Todo ocurrió cuando Julieta Nahir Calvo presentó unas tortillas vegetarianas frente a los especialistas. Mientras la cocinera explicaba su preparación, Latorre comenzó a prestar especial atención a cuánto comía Botana.

“A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco”, lanzó durante la transmisión.

La panelista continuó con sus comentarios mientras Botana esperaba para probar el plato: “Dale, dale, corta y no come”.

Cuando finalmente la cocinera degustó la preparación, Latorre volvió a ironizar: “¡Ay, un pedacito así!”.

La comparación con Germán Martitegui

La situación no terminó ahí. Al observar la porción que había probado Germán Martitegui, Latorre hizo una comparación directa con Botana.

“¡No ves el pedazo que come este! Esto es comer, no lo que hace Maru”, disparó.

Luego fue todavía más lejos y planteó un particular desafío en vivo: “Tengo el desafío de ver a Maru Botana meterse un pedazo como la gente en la boca”.

Más tarde, cuando Botana probó el plato preparado por Elizabeth Vernaci, Latorre volvió a referirse a la cantidad que había comido: “El pedacito me deprime. Yo me clavo la tortilla entera”.

Los comentarios volvieron a poner en escena una pelea que lleva décadas y que ambas protagonizaron incluso durante sus apariciones vinculadas a MasterChef Celebrity.

Un viejo enfrentamiento que volvió a aparecer en MasterChef

No es la primera vez que las dos se encuentran en el marco del programa. A fines del año pasado, Latorre participó como concursante de MasterChef Celebrity y Botana fue invitada como parte del jurado.

En aquella oportunidad, la pastelera reconoció que la situación le había resultado incómoda.

“Me incomodó un poquito la situación, desde la facultad que no la veía más”, había expresado.

Y justamente en esa etapa universitaria se encuentra el origen de la histórica enemistad.

Cómo comenzó la pelea entre Yanina Latorre y Maru Botana

Latorre y Botana fueron compañeras durante sus años de estudio de Ciencias Económicas e incluso compartieron un grupo de amigas.

Según el relato de la panelista, el conflicto comenzó durante una merienda en la casa de Botana. Allí, según contó Latorre, la cocinera la cuestionó por la cantidad de comida que ingería.

“¿Vos me vas a hacer creer que te venís con ese cuerpito que pesás 40 kilos y te comés todas esas tortas y después no vas a tu casa y vomitás?”, recordó Latorre sobre aquella conversación.

Según su versión, el episodio continuó con comentarios todavía más duros delante de otras personas.

“¿Chicas, no se dan cuenta de que ella se hace la que come y lo único que hace es estar vomitando y no come para sacarle los novios a todas?”, habría dicho Botana, de acuerdo con el relato de Latorre.

Para la panelista, aquella situación significó el quiebre definitivo de la relación.

“En esa época decir sacanovios era ser una prostituta profesional. Que me dijeran anoréxica era lo mismo que te digan asesina serial. Llegué a casa llorando y ese día me quedé sin amigas”, sostuvo.

Años después, el enfrentamiento continúa apareciendo públicamente. Esta vez, la vieja rivalidad volvió a quedar expuesta durante un streaming de MasterChef, con Latorre lanzando varias ironías sobre la manera en que Botana probaba los platos.