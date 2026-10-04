Mientras se prepara para despedirse de la Selección, Lionel Messi alentó a su nuevo club en España

Lionel Messi ya está en Argentina para disputar su partido de despedida de la Selección. El capitán de la Albiceleste enfrentará el próximo martes a Benín en el Monumental, en un encuentro que estará marcado por la emoción de su última presentación con la camiseta argentina en el país.

Pero durante sus primeras horas en territorio nacional, el futbolista del Inter Miami también tuvo tiempo para seguir de cerca una de sus nuevas facetas: su creciente actividad como empresario en el mundo del fútbol.

Messi recientemente se convirtió en propietario del Deportivo Eldense, club que actualmente compite en la Segunda División de España. Y apenas unos días después del anuncio, el argentino siguió desde el país el partido de su nuevo equipo.

El Eldense consiguió una contundente victoria por 4-1 ante el Real Oviedo, por la octava fecha del campeonato. Messi compartió una imagen del encuentro en sus redes sociales y acompañó la publicación con un breve mensaje de apoyo: “Aúpa Deportivo”, una expresión utilizada habitualmente para alentar al conjunto español.

El comunicado del Deportivo Eldense

La institución confirmó oficialmente la llegada de Messi como propietario y presentó esta nueva etapa como un proyecto de crecimiento a largo plazo.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”, comunicó el club.

La entidad destacó además que la llegada del argentino apunta a impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del Eldense, con la intención de consolidar al club dentro del fútbol profesional español.

Fundado en 1921, el Deportivo Eldense afronta ahora una etapa completamente diferente, aunque desde la institución remarcaron que el objetivo será mantener sus raíces, su historia y su identidad.

La operación, de todos modos, todavía se encuentra pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), según lo establecido por la legislación española.

El nuevo mapa empresarial de Messi

La adquisición del Eldense se suma a una estrategia que Messi viene desarrollando alrededor del fútbol y que podría tener cada vez mayor importancia una vez que finalice su carrera como jugador.

El argentino ya participa en distintos proyectos vinculados al deporte. Entre ellos aparece Leones de Rosario, mientras que también mantiene una alianza estratégica junto a Luis Suárez en el Deportivo LSM de Uruguay.

En Europa, otro de sus movimientos importantes fue la adquisición de la UE Cornellà, institución catalana reconocida por su trabajo con las divisiones inferiores y la formación de jóvenes futbolistas.

A esto se suma su vínculo con el Inter Miami, donde Messi cuenta con una opción para convertirse en propietario minoritario de la franquicia de la MLS una vez que termine su carrera como futbolista.

Con la llegada del Eldense, el rosarino suma ahora un club profesional europeo a su creciente estructura empresarial dentro del fútbol.

Mientras tanto, su presente inmediato vuelve a estar en Argentina: el martes tendrá por delante una noche histórica en el Monumental, donde jugará ante Benín su último partido con la Selección en territorio argentino.