Lautaro Martínez igualó la marca de Kun Agüero y es el tercer máximo goleador histórico de la Selección

Lautaro Martínez sigue haciendo historia con la camiseta de la Selección Argentina. En la goleada por 7-0 ante Burkina Faso, el delantero convirtió el primer tanto de la Albiceleste y alcanzó una marca que lo mete definitivamente entre los grandes goleadores del seleccionado.

Con su conquista, el atacante del Inter llegó a 42 goles en 86 partidos y alcanzó a Sergio “Kun” Agüero en el tercer puesto de la tabla histórica de máximos goleadores de Argentina.

El dato adquiere todavía mayor relevancia porque Lautaro necesitó 15 partidos menos que Agüero para llegar a la misma cantidad de goles.

Lautaro, detrás de Messi y Batistuta

Con 42 tantos, el “Toro” ya comparte el tercer escalón del ranking histórico con Agüero. Por delante aparecen únicamente Gabriel Batistuta y Lionel Messi.

Batistuta ocupa el segundo lugar con 54 goles, mientras que Messi terminó su ciclo con la Selección como máximo goleador histórico, con 125 conquistas.

De esta manera, Lautaro quedó a 12 goles de alcanzar a Batistuta y a 83 de Messi.

La cifra refleja la importancia que adquirió el delantero durante los últimos años, especialmente bajo la conducción de Lionel Scaloni, período en el que tuvo un papel destacado en distintas competencias con la camiseta argentina.

Una marca que construyó durante el ciclo Scaloni

Los goles de Lautaro llegaron en diferentes escenarios: Copa América, Eliminatorias y Mundiales, consolidándolo como una de las principales referencias ofensivas de la Selección.

Además, el delantero tuvo participación importante en el Mundial 2026, donde marcó ante Jordania durante la fase de grupos, volvió a convertir frente a Suiza en los cuartos de final y también fue protagonista en la semifinal ante Inglaterra.

Ahora, con 42 goles en 86 presentaciones, Lautaro tiene un nuevo objetivo personal: alcanzar a Gabriel Batistuta.

Para conseguirlo deberá marcar 12 goles más y convertirse en el segundo máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

A sus 28 años, el delantero todavía tiene tiempo para seguir escalando posiciones en una lista encabezada por Messi y que ya tiene su nombre junto al de algunas de las máximas figuras de la historia de la Albiceleste.