Lionel Scaloni palpitó la despedida de Messi

La Selección Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental y ahora todas las miradas están puestas en el próximo partido. Este martes, ante Benín, Lionel Messi disputará su último encuentro con la Albiceleste en el estadio de River, en una jornada que promete quedar marcada para siempre en la historia del seleccionado.

En la previa de ese momento especial, Lionel Scaloni habló sobre lo que significará la despedida del capitán y reconoció que será una jornada cargada de emociones para todos los que forman parte del equipo.

“Imagino mucha emoción. Desde el momento que pise el Monumental, va a ser un día inolvidable para todos. Agradezco ser parte de eso porque va a ser su día y el de los compañeros que le dieron la mayor alegría futbolística. Yo seré un espectador”, expresó el entrenador.

Scaloni también destacó la magnitud de la expectativa que existe alrededor del encuentro y aseguró que la demanda de entradas habría sido enorme.

“Si hubieran habido cinco Monumentales, se hubieran llenado. Porque todos querían estar en la despedida de Messi”, sostuvo.

Scaloni habló de lo que más extrañará de Messi

Más allá de la nostalgia por su salida, el entrenador dejó en claro que la ausencia de Messi tendrá un impacto que irá mucho más allá de lo futbolístico.

“Queda la nostalgia de que no va a estar. Y no solo desde lo futbolístico, que de última hay que seguir jugando. Pero la sensación de tenerlo en cancha es algo único”, afirmó.

En ese sentido, Scaloni fue contundente al describir lo que representa el capitán dentro de un campo de juego.

“Lo que él transmite en un campo de fútbol no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar. Después, la Selección argentina seguirá estando. Pero se lo extrañará”, aseguró.

La goleada ante Burkina Faso y el mensaje de Scaloni

Después de un partido que estuvo marcado por los inconvenientes que tuvo Burkina Faso para llegar a la Argentina y por la conformación de un plantel con varios jugadores jóvenes, Scaloni decidió destacar la actitud de los futbolistas que finalmente estuvieron en cancha.

“Siempre se sacan conclusiones. Pueden decir: ‘bueno, no sé...’. Pero hay que rescatar la actitud, en ningún momento se relajaron. La sensación de desgano no puede estar. Hay que respetar a la gente, al rival y a la camiseta”, explicó.

El técnico también contó qué les pidió a sus dirigidos antes del encuentro.

“Lo que dije en la charla es que esto es ser jugador de Selección. Hay que jugar contra todos los rivales de la misma manera”, señaló.

Además, valoró la posibilidad de que varios futbolistas jóvenes tuvieran su oportunidad con la camiseta argentina: “Hay cosas positivas, y haber podido hacer debutar a los chicos nos ha gustado”.

Por qué Argentina hizo tantos cambios

Uno de los aspectos particulares del amistoso fue la gran cantidad de modificaciones realizadas durante el encuentro. Scaloni explicó que la decisión estuvo contemplada dentro del reglamento.

“Lo de la cantidad de cambios, hay un reglamento que, si la FIFA está notificada y el rival acepta, se pueden hacer once modificaciones. Nos aseguramos de eso”, explicó.

Para el entrenador, este tipo de partidos también permite observar a los futbolistas que empiezan a pedir un lugar en el seleccionado.

“Todos los chicos jóvenes están aportando frescura y las ganas de querer estar”, destacó.

Entre ellos mencionó especialmente a Leonel Flores, a quien pidió llevar de manera progresiva.

“A Flores hay que llevarlo poco a poco pero, como dije antes, hay que cuidarlo. No tienen que cargar con tanta responsabilidad. Estos chicos nos darán alegrías, pero hay que llevarlos poco a poco”, remarcó.

Scaloni y el problema para conseguir rivales

Por último, el entrenador se refirió a una dificultad que atraviesa la Selección para organizar sus próximos amistosos. De cara a noviembre, reconoció que no hay demasiadas opciones disponibles.

“En noviembre no tenemos muchas opciones, estamos barajando los equipos que están libres. No es que podemos elegir, no hay muchas”, explicó.

Scaloni confirmó además que el calendario ya está prácticamente definido y que la Selección podría volver a jugar fuera del país.

“Está todo ya cerrado, bloqueado. Seguramente iremos afuera a jugar”, adelantó.

De todos modos, el entrenador dejó en claro cuál es su preferencia: enfrentar a rivales de mayor jerarquía.

“Al final me gustaría enfrentar a rivales potentes pero, si no se enfrentan, siempre tratamos de buscar lo positivo”, concluyó.