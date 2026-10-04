Francisco Cerúndolo venció a Jakub Mensik y avanzó a cuartos de final en Pekín

Francisco Cerúndolo continúa dando pasos firmes en el circuito internacional. El número uno del tenis argentino, ubicado en el puesto 22 del ranking mundial, derrotó este sábado al checo Jakub Mensik (14°) por un contundente 6-3 y 6-3 y se metió entre los ocho mejores del ATP 500 de Pekín.

La victoria tiene además un significado especial para el tenis argentino: Cerúndolo se convirtió en el cuarto jugador del país en alcanzar los cuartos de final de este torneo, después de David Nalbandian, Guillermo Coria y Juan Martín del Potro.

Cerúndolo fue superior de principio a fin

El argentino mostró una actuación sólida desde el comienzo, con un juego agresivo y mucha precisión en los momentos importantes. Una de las claves estuvo en su servicio: no concedió ninguna oportunidad de quiebre durante todo el partido.

Cerúndolo aprovechó además las dificultades de Mensik con su segundo saque. En el cuarto game del primer set consiguió el quiebre que le permitió tomar ventaja y, a partir de allí, manejó el desarrollo con autoridad hasta cerrar el parcial por 6-3.

En el segundo set, el encuentro se mantuvo equilibrado hasta el 3-3. Fue entonces cuando el argentino volvió a presionar, consiguió romper el servicio del checo y tomó una ventaja que ya no dejaría escapar.

Con otro 6-3, Cerúndolo selló su clasificación a los cuartos de final después de una actuación convincente.

Medvedev, el próximo desafío

El camino hacia las semifinales será mucho más exigente. En la próxima ronda, Cerúndolo enfrentará al ruso Daniil Medvedev, número 6 del mundo y tercer preclasificado del torneo.

Medvedev llega a esta instancia después de superar al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4 y 6-3, por lo que será una prueba de máxima exigencia para el argentino.

Además, la parte alta del cuadro de Pekín cuenta con figuras de primer nivel, entre ellas Novak Djokovic y Alexander Zverev, número dos del mundo.

Cerúndolo, sin embargo, ya dio una señal importante: está entre los ocho mejores del torneo y llega a la próxima ronda después de una victoria contundente ante un jugador ubicado entre los 15 mejores del ranking mundial.