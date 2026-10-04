El enojo de Franco Colapinto tras el GP de Malasia de Fórmula 1

El Gran Premio de Malasia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, terminó con un sabor amargo para Alpine y especialmente para Franco Colapinto. Una decisión estratégica tomada en los primeros minutos de la carrera condicionó por completo el rendimiento del equipo y dejó a los dos A526 sin posibilidades de pelear por los puntos.

El equipo de Enstone decidió colocar neumáticos slicks, diseñados para pista seca, pese a que el trazado todavía presentaba sectores húmedos. La apuesta rápidamente se transformó en un problema: los autos tuvieron enormes dificultades para mantener el control sobre el asfalto resbaladizo.

En medio de ese escenario, Colapinto sufrió un despiste en la séptima vuelta que lo obligó a extremar los cuidados para poder regresar a la pista.

Desde Alpine intentaron explicar la decisión a través de un comunicado oficial: “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”.

Sin embargo, la estrategia no funcionó y terminó comprometiendo las posibilidades de ambos autos de sumar unidades.

La autocrítica de Colapinto tras la carrera

Una vez terminada la competencia, Colapinto habló con ESPN y reconoció su frustración por la decisión adoptada por Alpine.

“Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta”, explicó el piloto argentino.

El pilarense consideró que, una vez tomada esa apuesta, el equipo quedó obligado a asumir todavía más riesgos para intentar recuperar terreno.

“Después había que tomar riesgo con la goma lista porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”, señaló.

A pesar de la frustración, Colapinto destacó que el rendimiento del Alpine mejoró considerablemente cuando consiguió encontrar el ritmo adecuado.

“Después tuve mucho ritmo, mejor que varios de los autos que tenía adelante. Una pena la decisión inicial que nos costó tanto, sino hubiera sido una buena carrera”, sostuvo.

“La pista no se secó nunca”

El argentino volvió a referirse a la estrategia en el tramo final de su análisis y fue todavía más contundente.

“En las cuatro vueltas del final, todos con gomas nuevas, fue un tren y no había muchas oportunidades”, explicó.

Y agregó: “Una tarde muy difícil, no decidimos bien, fue la incorrecta y la peor que podríamos haber tomado”.

Según Colapinto, el error estuvo relacionado con la expectativa de que la pista se secara rápidamente, algo que finalmente nunca ocurrió.

“La pista no se secó nunca, pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba y no pasó”, reconoció.

El piloto de Alpine consideró que la experiencia deberá servir como aprendizaje para futuras carreras con condiciones climáticas cambiantes.

“Hay que trabajar para el futuro por si pasa de nuevo. Contento estaría si hubiera llegado a los puntos”, concluyó Colapinto.