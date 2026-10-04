El Municipio avanza con la compra de asfalto para mejorar las calles de la ciudad

La Municipalidad de Rafaela realizó este viernes la apertura de propuestas correspondiente al llamado a Licitación Pública para la adquisición de 10.000 kilogramos de asfalto modificado con polímeros, un insumo clave para seguir mejorando la transitabilidad y la seguridad de las calles.

Este material, previsto por la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente, será destinado a la ejecución de obras de pavimento y a las tareas de conservación de calzadas de pavimento de la ciudad, llegando a distintos sectores de acuerdo a las necesidades planificadas.

Durante el acto de apertura se recibió una única propuesta, presentada por la firma Productora Química S.R.L.

Tal como establece el procedimiento, la oferta será ahora analizada por el Municipio de acuerdo con los requisitos administrativos y técnicos establecidos en el pliego de bases y condiciones. El proceso contempla la evaluación de la conveniencia de la propuesta y la posterior determinación de la Municipalidad respecto de la adjudicación, antes de avanzar con la definición correspondiente.

El presupuesto oficial establecido para esta adquisición asciende a $54.994.500.

La provisión contempla un total de 10.000 kilogramos de asfalto modificado con polímeros, con especificaciones técnicas que incluyen el uso de polímero SBS (Estireno-Butadieno-Estireno), con un porcentaje de polímero del 6% y una temperatura de aplicación de entre 170 y 180 °C, lo que garantiza mayor durabilidad y resistencia en las calles intervenidas.