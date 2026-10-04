Más de 1.100 vecinos retiraron su kit de semillas

Como cada año, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) realizó una nueva compra de semillas para garantizar el acceso gratuito de la ciudadanía y promover la autoproducción de alimentos, la alimentación saludable y las prácticas agroecológicas.



En este contexto, desde el mes de agosto, el IDSR lleva adelante la entrega de los kits correspondientes a la temporada primavera-verano, acercando estos recursos a familias de diferentes barrios de la ciudad. La iniciativa busca facilitar el acceso a insumos para comenzar o fortalecer las huertas domiciliarias y brindar herramientas para incorporar prácticas vinculadas con la producción sustentable y el consumo de alimentos frescos.



Los kits de esta temporada incluyeron semillas de albahaca, lechuga, tomate, zapallo, cebolla morada, acelga, rúcula y caléndula, una variedad de especies que permite aprovechar las condiciones de cultivo propias de los meses de primavera y verano.



La entrega de semillas permite acercar a las familias herramientas concretas para comenzar o fortalecer sus propias huertas. Cada kit representa una oportunidad para aprender, experimentar y descubrir que es posible producir alimentos en casa, incluso en espacios pequeños. Además, promueve el vínculo con la naturaleza y permite comprender los procesos que hay detrás de los alimentos que consumimos, fomentando prácticas sustentables en la vida cotidiana.



El director del IDSR, Enrique Soffietti, destacó: "La huerta es mucho más que un espacio de producción de alimentos: es también una oportunidad para incorporar conocimientos, promover una alimentación más saludable y desarrollar hábitos sustentables en la vida cotidiana. Nos permite valorar los tiempos de la naturaleza, aprovechar los recursos disponibles y comprender la importancia de cuidar el suelo, el agua y la biodiversidad".



También remarcó la importancia de sostener estas propuestas en el tiempo: "Buscamos acercar la educación ambiental a la vida cotidiana de las personas, brindando recursos y acompañando a quienes quieren dar sus primeros pasos en la producción de alimentos. Promover las huertas familiares es también fomentar la participación y demostrar que, a través de pequeñas acciones, podemos contribuir a construir una ciudad más sustentable".



Acompañamiento y aprendizaje

Para acompañar a quienes se suman a esta propuesta, las personas que retiran su kit pueden incorporarse a la Red de Huertas, un grupo de WhatsApp en el que se comparten información y recomendaciones para el desarrollo de las huertas domiciliarias, además de novedades sobre próximos talleres de huerta y compostaje.



De esta manera, la entrega de semillas se complementa con espacios de intercambio y aprendizaje que permiten compartir experiencias, resolver dudas y adquirir conocimientos para acompañar el crecimiento de los cultivos.



Articulación con el Área Metropolitana

En el marco del trabajo de articulación metropolitana, Rafaela volvió a coordinar la compra de semillas para facilitar el acceso a estos insumos en más de 10 comunas y municipios del Área Metropolitana.



A través de esta modalidad de compra conjunta, se busca optimizar los recursos, reducir costos y ampliar el alcance de la iniciativa, fortaleciendo la cooperación entre los gobiernos locales y promoviendo la implementación de prácticas sustentables en más comunidades de la región.



Desde el IDSR se continúa impulsando este tipo de iniciativas como parte de las acciones de educación ambiental y promoción de hábitos sustentables, entendiendo que producir alimentos en el hogar contribuye a incorporar productos frescos a la alimentación cotidiana y a fortalecer el vínculo con la naturaleza.