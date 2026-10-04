El novio de Ángela Torres fue visto en un estadio y un detalle en su matera llamó la atención

Marcos Giles, el novio de Ángela Torres, fue fotografiado en las tribunas del estadio de Defensa y Justicia y un particular detalle que llevaba consigo no pasó desapercibido.

El creador de contenido apareció en la cancha acompañado por su equipo de mate y llamó la atención por el diseño personalizado de su matera negra.

A simple vista, se trataba de un accesorio más para disfrutar de la jornada. Sin embargo, en uno de los laterales tenía estampada una fotografía de Giles junto a Ángela Torres.

La foto que eligió para personalizar su matera

Lo llamativo fue la imagen que eligió para decorar el accesorio. Se trata de una fotografía de la pareja correspondiente a el día en que Marcos le propuso a Ángela ser novios.

De esta manera, mientras disfrutaba del partido desde las tribunas, Giles llevó consigo un recuerdo especial del comienzo de su relación con la cantante.

La particularidad no tardó en ser descubierta por los usuarios de las redes sociales, que repararon en la fotografía estampada en la matera y compartieron las imágenes.

“Ángela, dale las llaves de tu casa por Dios, es un golden que ama ser tu novio” y “Ay Dios, la re quiere”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en X al ver el romántico detalle.

Las muestras de cariño de la pareja

La escena se suma a las distintas demostraciones de afecto que Marcos Giles y Ángela Torres suelen compartir públicamente.

Esta vez, sin embargo, no fue una publicación en redes ni una declaración romántica la que llamó la atención, sino un objeto cotidiano que Giles llevó consigo al estadio y que terminó revelando un recuerdo muy especial de su relación.