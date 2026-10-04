Irán admitió que analiza la propuesta de paz presentada por Estados Unidos a través de Qatar

Teherán recibió la oferta a través de Qatar y ya transmitió algunas consideraciones preliminares. Entre sus principales reclamos figuran la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones y el fin del bloqueo naval

El régimen de Irán evalúa una propuesta presentada por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente, que fue transmitida a través de Qatar. Teherán ya hizo llegar algunas consideraciones preliminares a los mediadores cataríes, aunque todavía analiza los términos de la iniciativa.

El portavoz de la diplomacia iraní, Ismail Bagaei, confirmó que el Gobierno continuará revisando la propuesta antes de enviar nuevas observaciones a Washington mediante los intermediarios.

“Realizaremos las revisiones necesarias y trasladaremos también nuestras observaciones adicionales a la otra parte”, afirmó Bagaei durante una rueda de prensa, aunque evitó revelar los detalles de la oferta estadounidense.

La propuesta de Estados Unidos y los reclamos de Irán

La delegación iraní recibió la propuesta durante una breve escala en Doha, el martes pasado, cuando regresaba de Nueva York rumbo a Teherán.

Según explicó Bagaei, Irán estudia el planteo, pero cualquier eventual entendimiento dependerá de medidas concretas por parte de Estados Unidos.

Entre las principales condiciones planteadas por Teherán se encuentran:

La reapertura del estrecho de Ormuz.

El fin del bloqueo naval contra Irán.

El levantamiento de las sanciones estadounidenses.

El cese de las hostilidades en Medio Oriente.

La liberación de fondos iraníes congelados.

Bagaei aseguró que estas demandas fueron comunicadas a Qatar, que actúa como intermediario entre las partes.

Irán negó haber ofrecido concesiones sobre su programa nuclear

El portavoz iraní también rechazó las versiones que indicaban que Teherán habría ofrecido reanudar las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en sus instalaciones nucleares a cambio de una reducción de las sanciones económicas.

“No entramos en una discusión sobre la cuestión nuclear a cambio de sanciones”, sostuvo Bagaei.

De esta manera, el Gobierno iraní buscó despejar las versiones sobre un eventual acuerdo que vinculara las restricciones económicas con nuevas concesiones en materia nuclear.

El estrecho de Ormuz, en el centro de las negociaciones

Uno de los principales puntos de tensión es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo.

Bagaei explicó que la reapertura forma parte del denominado plan de siete días, que contempla una serie de condiciones que Teherán pretende que Washington cumpla antes de avanzar hacia un entendimiento.

Entre ellas se encuentran el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones estadounidenses. El plan también incluye el reclamo de un cese de las hostilidades en Medio Oriente y la liberación de fondos iraníes que permanecen congelados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó el plan.

La vía diplomática, todavía abierta

Las condiciones planteadas por Teherán habían quedado incluidas en un memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos alcanzaron en junio con la mediación de Pakistán.

Sin embargo, el acuerdo quedó interrumpido posteriormente, en un contexto marcado por supuestos ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz y por bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán.

Mientras continúan las tensiones, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, defendió la vía diplomática y sostuvo que no existe una solución militar para el conflicto.

Por ahora, Teherán mantiene abierta la posibilidad de analizar la propuesta estadounidense, aunque dejó claro que cualquier avance dependerá de las condiciones que Washington esté dispuesto a aceptar.