El mundo mira a Brasil: Lula o Bolsonaro, dos modelos frente a frente

RESUMEN

Brasil vota hoy y el resultado tendrá impacto mucho más allá de sus fronteras.

Lula y Flávio Bolsonaro llegan prácticamente empatados en las principales encuestas.

Donald Trump sigue la elección con particular atención , mientras el vínculo entre Washington y la familia Bolsonaro se convirtió en uno de los factores internacionales de la campaña.

Los sondeos no muestran un candidato cerca del 50% necesario para ganar en primera vuelta.

Si nadie supera ese porcentaje, Brasil volverá a votar el 25 de octubre y allí comenzará otra elección, con los votos de los candidatos que queden afuera como una pieza central.

Brasil vuelve a convertirse este domingo en el centro de la política latinoamericana. Más de 150 millones de brasileños están habilitados para votar en una elección que enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una disputa que excede largamente las fronteras brasileñas.

No es solamente una elección entre dos candidatos.

Es una elección entre dos modelos políticos, económicos y de inserción internacional.

De un lado está Lula, buscando un cuarto mandato no consecutivo y defendiendo la continuidad de su proyecto político. Del otro aparece Flávio Bolsonaro, que intenta devolver al poder al espacio político construido por su padre y que mantiene una relación política mucho más cercana con Donald Trump.

Y ahí aparece uno de los grandes protagonistas que no estará en la boleta: Donald Trump.

Trump mira a Brasil

El presidente estadounidense no realizó un respaldo formal a Flávio Bolsonaro, pero su cercanía con la familia Bolsonaro es evidente. Trump recibió al senador brasileño en la Casa Blanca y ha expresado públicamente su apoyo al entorno del expresidente.

La relación entre Trump y Lula, en cambio, estuvo atravesada por fuertes tensiones comerciales y políticas.

Estados Unidos llegó a imponer aranceles del 50% a productos brasileños durante 2025, vinculando públicamente esa decisión con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Lula interpretó esas medidas como una forma de presión estadounidense sobre Brasil y advirtió sobre una eventual interferencia externa en la elección. Washington rechazó esas acusaciones.

Por eso, el resultado brasileño también será leído en clave regional.

Una victoria de Flávio Bolsonaro reforzaría políticamente a un espacio alineado con posiciones cercanas a Trump y partidario de profundizar la relación con Estados Unidos. Lula, en cambio, ha fortalecido durante su actual mandato los vínculos de Brasil con China y sostiene una política exterior más autónoma respecto de Washington.

Brasil, además, tiene algo que interesa especialmente a las grandes potencias: enormes reservas de minerales considerados estratégicos para las nuevas industrias tecnológicas. Allí también aparece China, y la disputa por esos recursos forma parte del tablero geopolítico que rodea esta elección.

Las encuestas: nadie puede cantar victoria

Las últimas mediciones muestran una elección extraordinariamente cerrada.

El Datafolha publicado en la víspera de la votación registra 45% para Lula y 42% para Flávio Bolsonaro en votos válidos, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

La encuesta Quaest es todavía más ajustada: 46% para Lula y 45% para Flávio Bolsonaro, también en votos válidos y con un margen de error de dos puntos. Es decir, técnicamente están empatados.

El relevamiento CNT/MDA, por su parte, ubicó a Lula en 47,8% y a Flávio en 42,1% de los votos válidos. Y AtlasIntel/Bloomberg registró 47% para Lula contra 44,1% para Flávio.

El dato que atraviesa prácticamente todos los estudios es contundente: ninguno aparece cerca del 50% más uno que necesita para liquidar la elección hoy.

Y eso significa que la segunda vuelta aparece como un escenario central.

Lula conserva ventaja, pero la brecha se achicó

El movimiento de los últimos días es uno de los datos que explica la enorme atención internacional.

Según Poder360, de los 14 sondeos nacionales más recientes realizados entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre, Lula aparece numéricamente primero en 10, Flávio en 3 y uno muestra empate. Pero las metodologías, fechas y márgenes de error son diferentes y no deben confundirse como si fueran una única serie estadística.

Además, un estudio CNT/MDA mostró que la diferencia entre ambos se redujo considerablemente respecto de la medición anterior: Lula pasó de 40,5% a 43,1%, mientras Flávio saltó de 30,4% a 38%.

Es justamente esa evolución la que convierte a la jornada electoral en una elección abierta desde el punto de vista de la competencia política.

No corresponde confundir las encuestas con el resultado. Son fotografías del momento, no una garantía de lo que ocurrirá frente a las urnas.

Y si hoy no hay definición...

Si ninguno consigue más del 50% de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 25 de octubre.

Y ahí cambia completamente el escenario.

Los votos obtenidos por los candidatos que queden fuera adquieren una importancia enorme. Entre ellos aparecen Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury y Romeu Zema, que según Datafolha se encuentran muy por detrás de Lula y Flávio en el primer turno.

Pero también habrá que mirar qué hacen los dirigentes, gobernadores, partidos y estructuras políticas que hoy están fuera de la pelea principal.

Porque una segunda vuelta ya no será simplemente Lula contra Flávio.

Será una discusión sobre qué sectores consiguen sumar a los votantes que hoy están distribuidos entre distintas opciones.

Y allí comenzará otra campaña.

Dos Brasil posibles

La elección llega además atravesada por problemas económicos, inseguridad, costo de vida, endeudamiento y un debate cada vez más fuerte sobre el gasto público.

Reuters señala que la deuda pública brasileña supera el 82% del PBI y que las previsiones oficiales de crecimiento fueron reducidas para 2026 y 2027. El modelo económico que propone cada candidato presenta diferencias importantes: Lula mantiene un Estado con fuerte presencia económica y social, mientras Flávio Bolsonaro plantea una agenda más orientada al mercado, con reducción del gasto, privatizaciones, concesiones y una mayor disciplina fiscal.

La discusión, entonces, no termina en Lula contra Bolsonaro.

Es también Estado contra mercado, continuidad contra cambio, mayor cercanía con China o un giro hacia Washington, y dos interpretaciones diferentes sobre el futuro de Brasil.

Brasil vota, el mundo espera

Hay elecciones importantes y hay elecciones que pueden modificar el tablero regional.

Brasil pertenece a la segunda categoría.

Por su tamaño, por su economía, por su peso en el Mercosur, por sus relaciones con China y Estados Unidos y por su influencia política sobre el resto de América Latina, lo que ocurra hoy será observado desde Washington, Beijing, Buenos Aires y prácticamente todas las capitales de la región.

Lula y Flávio Bolsonaro llegan a la hora de la verdad.

Las encuestas muestran una carrera cerrada y, por ahora, no permiten hablar de una definición en primera vuelta.

Si nadie cruza el 50%, habrá que esperar hasta el 25 de octubre.

Y entonces Brasil volverá a poner sobre la mesa una pregunta que excede a los brasileños:

¿Qué modelo quiere para los próximos cuatro años la principal potencia de América Latina?